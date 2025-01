La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert mercredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,37 à 15.971,78 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,44% à 1.296,79 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,2% à 1.116,19 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,2% à 1.648,21 pts.



Aux valeurs individuelles, SM Monétique (+5,54% à 305 DH), Cartier Saada (+4,29% à 36,5 DH), Cosumar (+2,4% à 213 DH), Sodep-Marsa Maroc (+1,96% à 615 DH) et Sothema (+1,89% à 942,5 DH) réalisaient les meilleures performances.



À l'opposé, Stokvis Nord Afrique (-4,54% à 16,41 DH), SNEP (-3,26% à 623 DH), Involys (-2,48% à 98,3 MDH), CDM (-1,71% à 1032 DH) et Disway (-1,1% à 631 DH) accusaient les plus forts replis.



Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,05%.