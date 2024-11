La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé la semaine en légère hausse lundi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,08% pour atteindre 14.281,70 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,24% pour s'établir à 1.154,63 points (pts), tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, augmentait de 0,09% à 1.022,27 points (pts).



Le MASI Mid and Small Cap, évaluant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s'adjugeait, quant à lui, 0,26% à 1.396,91 points (pts).



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Med Paper (+3,30% à 20,96 DH), Auto Hall (+2,52% à 69,70 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,32% à 15,00 DH), LafargeHolcim Maroc (+1,77% à 1.894,00 DH) et Colorado (+1,75% à 51,88 DH).



En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Maghreb Oxygène (-8,95% à 213,05 DH), Disway (-3,74% à 640,10 DH), Fenie Brossette (-2,68% à 109,00 DH), CIH (-2,68% à 396,10 DH) et CFG Bank (-1,62% à 182,50 DH).



Vendredi, le MASI avait clôturé avec une progression de 0,72%.