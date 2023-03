La Bourse de Casablanca nettement dans le vert en février

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de février en nette hausse, l'indice de toutes les valeurs, le MASI, gagnant 6,15% à 10.907,51 points (pts).



Au terme de ce mois, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'est renforcé de 5,97% à 874,86 pts et le MASI. ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, a pris 5,39% à 827,04 pts.



L'indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, le MASI.Mid small Cap, s'est, pour sa part, envolé de 7,55% à 880,77 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, seulement trois indices ont cédé à la baisse, à savoir ceux des télécommunications (-4,18%), ingénieries et biens d'équipement industriels (-3,90%) et santé (-0,07%).



Du côté des gagnants, le secteur des assurances vient en tête avec 14,34%, suivi des banques (+12,97), de l'industrie pharmaceutique (+11,99%), de la sylviculture et papier (+9,23%) et celui des mines (7,78%).



Le volume global des échanges a atteint près de 11,13 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,04 MMDH réalisés sur le marché central (actions) et 192,56 millions de dirhams (MDH) sur le marché de blocs (actions).



Itissalat Al Maghrib a été l'instrument le plus actif du mois avec 382,35 MDH de transactions, suivi d’Attijariwafa Bank avec 255,34 MDH et BCP avec 235,32 MDH.

S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée au terme du mois de février à plus de 570,35 MMDH.



Les plus fortes hausses ont été réalisées par BMCI (+34,25% à 490 DH), Wafa Assurance (+20,63% à 3800 DH), Attijariwafa Bank (+17,22% à 422 DH), Eqdom (+14,18% à 959,10 DH) et Sothema (+13,20% à 1.415 DH).



En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-24,82% à 24,20 DH), Stokvis Nord Afrique (-9,06% à 11,65 DH), Oulmes (-7,77% à 1.376 DH), Stroc Industrie (-7,75% à 35 DH) et Residences Dar Saada (-7,21% à 12,99 DH).