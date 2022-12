La Bourse de Casablanca en hausse du 28 novembre au 02 décembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 28 novembre au 02 décembre 2022 dans le vert, son principal indice, le MASI, gagnant 1,78% à 11.028,15 points.



Le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, s'est renforcé de 1,91% à 890,04 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement Social et Gouvernance (ESG), s'est bonifié de 1,17% à 825,76 points.



Depuis le début de l'année, ces trois indices affichent des contre-performances de respectivement -17,44%, -18,02%, et -17,26%, rapporte la MAP.

Au terme de cette semaine, 14 secteurs ont terminé en hausse, contre seulement 8 en baisse.



Le secteur des sociétés de portefeuilles-Holdings a réalisé la meilleure performance (11,96%), devant celui de l'agroalimentaire/production (7,22%) et de l'ingénierie et biens d'équipements immobiliers (7,08%).



Du côté des perdants, le secteur de la sylviculture et papier (-4,86%) a accusé le plus fort repli de la semaine, suivi du secteur des assurances (-1,41%) et celui de la participation et promotion immobilières (-0,78%).



Le volume global des échanges s'est élevé à plus de 853,8 millions de dirhams (MDH), dont plus de 331 MDH réalisés sur le marché central actions, 299 MDH sur le marché de blocs (actions) , 2,5 MDH volume transferts et 179,99 MDH pour les augmentations de capital.

Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Cosumar avec un volume transactionnel de 61,3 MDH, Itissalat Al-Maghrib (59,37 MDH) et Attijariwafa Bank (57,13 MDH).



La capitalisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à 571,98 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs, les meilleures performances de la semaine ont été l'œuvre de Delattre Levivier Maroc (15,59%), Delta Holding (12,10%), Cosumar (10,76%), Cartier Saada (5,84%) et Jet Contractors (5,49%).



A l'opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-8,31%), Med Paper (-4,86%), Fennie Brossette (-4,58%), Maghreb Oxygène (-4,23%) et Dari Couspate (-3,98%).