La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,36% à 13.493,22 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,32% à 1.083,80 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, augmentait de 0,43% à 974,97 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'octroyait 0,69% à 1.256,84 pts.



Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses étaient réalisées par Minière Touissit (+5,94% à 1;515,DH), Résidences Dar Saada (+5% à 105 DH), SMI (+4,30% à 2400 DH), Aradei Capital (+3,46% à 537,90 DH) et Ciments du Maroc (+2,05% à 1.846 DH).



À l'inverse, Snep (-3,57% à 567 DH), Afric Industries SA (-2,44% à 320 DH), Auto Hall (-2,18% à 76,30 DH), Label Vie (-2% à 4.312 DH) et Delta Holding (-1,98% à 49,01 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Lundi, le MASI avait clôturé un gain de 0,14%.