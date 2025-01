La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,05% à 15.883,39 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,11% à 1.289,33 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,07% à 1.111,99 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,57% à 1.653,38 pts.Vendredi, le MASI avait terminé sur un gain de 0,19%.