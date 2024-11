La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a entamé la séance de jeudi en hausse, son indice principal, le MASI, enregistrant une hausse de 0,43% pour atteindre 14.358,70 points.



Peu après l'ouverture, le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,50% à 1.158,96 points. De son côté, le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, progressait de 0,39% à 1.029,16 points.



Le MASI Mid and Small Cap, évaluant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, enregistrait une hausse de 0,99% pour s'établir à 1.419,74 points.



Aux valeurs individuelles, Réalisations Mécaniques enregistrait la plus forte progression (+9,98% à 526,20 DH), suivie de IB Maroc.com (+7,38% à 34,90 DH), SNEP (+6,89% à 514 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+5,89% à 1.545 DH) et Jet Contractors (+4,05% à 1.540 DH).



En revanche, les plus fortes baisses étaient observées pour Maghreb Oxygène (8,91% à 213,55 DH), suivie de Stroc Industrie (-3,92% à 49 DH), Colorado (-2,66% à 50,50 DH), Minière Touissit (-2,45% à 1.551 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,39% à 14,73 DH).



Mardi, le MASI avait clôturé avec une légère baisse de 0,02%.