La Bourse de Casablanca débute la semaine dans le vert

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire positif, lundi dans les premiers échanges, l'indice de toutes les valeurs, MASI, gagnant 0,11% à 10.481,75 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI.20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,21% à 842,27 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, progressait de 0,31% à 794,74 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, perdait, lui, 0,08% à 847,4 pts.



Sur le terrain des valeurs, les meilleures performances de la matinée étaient enregistrées par Alliances (+2,83% à 60,94 dirhams (DH)), Résidences Dar Saada (+1,9% à 10,19 DH), Itissalat Al-Maghrib (+1,55% à 83,89 DH), Managem (+1,45% à 2.587 DH) et Douja Prom Addoha (+1,4% à 5,78 DH).



A l'opposé, Atlantasanad (-4,92% à 122,65 DH), BMCI (-2,22% à 440 DH), CIH (-1,92% à 307 DH), Akdital (-1,42% à 298,2 DH) et Auto Hall (-1,36% à 71,02 DH) affichaient les plus fortes baisses.



Vendredi, le MASI avait clôturé en légère hausse de 0,08%.