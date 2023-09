La Bourse de Casablanca dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 28 août au 1er septembre dans le rouge, son indice principal, le MASI, perdant 0,10% à 11.886,92 points (pts).



Au cours de cette semaine, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, ont respectivement baissé de 0,26% à 961,34 pts, et 0,37% à 888,43 pts.



En revanche, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 2,11% à 971,06 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, 14 indices ont fini en baisse, et 9 en hausse. Le secteur de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-8,08%), suivi du secteur pharmaceutique (-7,19%) et de la chimie (-6,81%).



A l'opposé, le secteur de l'immobilier a enregistré la plus forte hausse (+15,68%), devant celui de la santé (+3,78%) et des sociétés de placement immobilier (+3,52%). Le volume global des échanges s'est chiffré à 625,88 millions de dirhams (MDH), dont 51,87 millions de dirhams (MDH) au marché de blocs et 3,14 MDH de transferts.



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine, Douja Prom Addoha figure en tête avec un volume de 74,52 MDH, suivie de AttijariWafa Bank (73,65 MDH), et d'Alliances (67,70 MDH).



La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à 613,87 milliards de dirhams (MMDH). Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Jet Contractors (-8,83% à 245,70 dirhams (DH), Sothema (-8,73% à 1.077 DH), Auto Hall (-8,16% à 73,01 DH), Med Paper (-8,08% à 24,80 DH) et SNEP (-6,98% à 558 DH).



Les meilleurs performances ont été réalisées, quant à elles, par Douja Prom Addoha (+19,84% à 12,14 DH), Alliances (+9,89% à 95 DH), Promopharm S.A (+5,70% à 1.076 DH), BMCI (+5,21% à 505 DH), et CIH (+4,60% à 366,10 DH).