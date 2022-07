La Bourse de Casablanca dans le rouge en juin

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de juin en nette baisse, l'indice de toutes les valeurs, le Masi, cédant 2,68% à 12.009,4 points.



Au titre des 22 séances de ce mois, le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu, de son côté, 2,54% à 970,06 pts. Les contre-performances annuelles (YTD) de ces deux indices se sont ainsi creusées à respectivement -10,10% et -10,65%.



Pour sa part, l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance "Casablanca ESG 10" a lâché 2,68% à 899,03 points (-9,92% en YTD), rapporte la MAP.



Au terme de ce mois, la cote casablancaise a vu 18 indices sectoriels finir en baisse, contre seulement 5 en hausse.



Le secteur des ingénieries et biens d'équipement industriels a accusé le plus fort repli (-13,34%), suivi par celui des matériels, logiciels et services informatiques (-10,15%) et celui de société de financement et autres activités financières (-9,84%).



Parmi les baisses du mois figurent également les secteurs des boissons (-9,13%), des bâtiments et matériaux de construction (-3,86%), de la chimie (-3,99%) et de la participation et promotion immobilières (-6,06%).



Côté gagnants, le secteur de l'industrie pharmaceutique a terminé le mois sur un gain de 2,69%, soit la meilleure performance, devançant ainsi ceux de la sylviculture et papier (+0,95%), des services de transport (+0,73%) et de l'électricité (+0,19%).



Le volume global des échanges a atteint plus de 4,98 milliards de dirhams (MMDH), dont 4,13 MMDH réalisés sur le marché central (actions). Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif du mois avec 625,56 millions de dirhams (MDH) de transactions, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 443,87 MDH et LafargeHolcim Maroc avec 296,71 MDH.



S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée au terme du mois de juin à 623,86 MMDH.

Les plus importantes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-18,5% à 32,55 DH), Alliances (-14,31% à 59 DH), HPS (-12,69% à 5.400 DH), Société des Boissons du Maroc (-12,17% à 2.525 DH) et Eqdom (-11,79% à 1.100 DH).



Les plus fortes hausses ont été réalisées par Promopharm S.A (+8,06% à 1.099 DH), Aluminium du Maroc (+7,77% à 1.596 DH), BMCI (+6,27% à 488,85 DH), Colorado (+5,79% à 50,39 DH) et Jet Contractors (+5,41% à 195 DH).