La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a terminé la séance dans le rouge vendredi, son indice de référence, le MASI, reculant de 0,43%, à 12.630,78 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, ont baissé de respectivement 0,48%, à 1.033,5 pts et 0,53%, à 940,81 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, progressé de 0,12%, à 1.053,68 pts.



Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, a grimpé, à 11.745,11 pts, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, a abandonné 0,14%, à 10.659,92 pts.

Sur le plan sectoriel, l'indice des sociétés de placement immobilier a enregistré la plus forte hausse (+1,71%), devant l'indice des mines (+1,48%) et celui de la société de financement et autres activités financières (+0,72%).



A l'inverse, l'indice de l'électricité a accusé la baisse la plus forte (-1,76%), suivi de l'indice des loisirs et hôtels (-1,47%), et de l'indice du bâtiment et matériaux de construction (-1,67%).

Le volume global des échanges a porté sur 259,32 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions).



Le volume du marché Central (Actions) s'est chiffré à 210,61 MDH, pendant que celui des transferts a porté sur 42,01 MDH et celui du marché de Bloc (Obligations) sur 6,71 MDH.

Du côté des valeurs les plus actives, Smi a occupé la première place avec un flux transactionnel de 33,5 MDH, devant Label Vie (23,29 MDH) et Attijariwafa Bank (23,04 MDH).

La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 654,66 milliards de dirhams (MMDH).



Sur le front des valeurs, Smi (-5,79% à 1.317 DH), Bmci (-2,72% à 554,5 DH), Cdm (-2,38% à 820 DH), Ciments du Maroc (-2,23% à 1.710 DH) et Aluminium du Maroc (-1,83% à 1.340 DH) ont accusé les plus fortes baisses.



À l'opposé, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Ib Maroc.Com (+6,74% à 22,96 DH), Oulmes (+4,48% à 1.400 DH), Cartier Saada (+4,35% à 22,8 DH), Maghrebail (+3,7% à 999 DH) et Managem (+3,01% à 1.880 DH).