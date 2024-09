La 6ème édition du "Meet the Lead", les 18 et 19 octobre à Oujda

La sixième édition du "Meet the Lead", un événement dédié à la technologie numérique, se tiendra les 18 et 19 octobre à Oujda sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Placée sous le thème ’’Be part of the future’’, cette conférence servira d’espace d’échanges pour apporter des éléments de réponse afin d'accompagner les chefs d’entreprise et dirigeants dans le design et le déploiement des stratégies disruptives.



Capitalisant sur les précédentes éditions, des speakers de renommés, d’ici et d’ailleurs (USA, Gabon, Sénégal, Rwanda,…) réunis en panels, se pencheront sur l’importance du monde numérique et de la technologie pour connecter les bonnes volontés et créer une synergie à retombées positives sur l’humanité, rapporte la MAP.



«Le monde de demain se dessine peu à peu, plus complexe et plus technologique que jamais. Il semble indispensable de repenser les Market place et Work place pour les rendre plus efficaces et plus innovants à vivre», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Et d’ajouter qu’à l’ère de l’économie 4.0, le plus grand défi auquel les chefs d’entreprise d’aujourd’hui sont confrontés est de savoir comment rester compétitif au milieu de turbulences permanentes et surtout comment proposer des offres innovantes.



Selon eux, le choix du lieu et du thème de l’événement interpelle tous les acteurs économiques à tous les niveaux, qu’ils soient opérateurs ou institutionnels, à agir tous ensemble pour un plaidoyer en faveur d’une Afrique qui change, adoptant une approche entrepreneuriale innovante plus engagée avec l’objectif à terme d’édifier un écosystème pouvant faire face aux défis actuels et ceux qui s’annoncent à l’horizon.



Outre les conférences, rencontres B2B, expositions des startups et partenaires, les débats porteront plus précisément sur ‘’Le futur de la région en tant qu'espace de réflexion et de développement’’, ’’Agri-Tech, eau, impact climatique et résilience’’, ’’Futur du paiement, banking, fintech, et bigtech’’, ’’Les industries créatives digitales, un nouvel axe de développement économique en Afrique’’ et ‘’Territoire de référence : transition durable et intelligente’’.



Les participants seront aussi appelés à apporter des réponses à certaines questions, notamment ’’Comment dénicher l’hyper-croissance et comment repérer les innovations disruptives ?’’, ’’Comment repenser son modèle économique grâce à une innovation de rupture dans un marché saturé ?’’ et ’’Comment rendre sa chaîne de valeur résiliente et comment définir les pré-requis organisationnels et financiers pour pérenniser l’avantage compétitif ?’’.



Outre les sessions plénières, un hackathon sur l’entrepreneuriat et l’intelligence artificielle (IA) sera organisé au profit des jeunes de la région de l’Oriental pour concevoir des projets de création d’entreprise à impact positif. Des prix seront décernés aux trois meilleurs projets choisis par le jury.



Meet the Lead se veut, selon ses promoteurs, un espace d’échanges, de partage, de networking et d’inspiration stimulant, non seulement pour comprendre mais surtout pour agir à l’ère du Digital, Iot, Smart Grid, IA, Big Data, Internet of Things, Growth Hacking (…).

Il se décline aussi en un espace d’exposition des potentialités de la région de l’Oriental et un espace d’inspiration et de transfert des compétences en faveur des jeunes de la région.