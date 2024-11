La 6ème édition de l'Africa Food Show se tiendra du 20 au 22 novembre à Casablanca

Le parc des expositions de Casablanca accueillera, du 20 au 22 novembre, la sixième édition de la Semaine du commerce chinois (China Trade Week) ainsi que le Salon africain de l'alimentation (Africa Food Show).



Ces deux événements, qui réunissent plus de 80 exposants provenant de 20 pays, offrent une opportunité exceptionnelle pour renforcer les échanges économiques entre la Chine et l’Afrique et explorer des collaborations dans des domaines clés tels que l’agriculture, l’alimentation, les technologies de construction et les biens de consommation, indique un communiqué des organisateurs.

Ils illustrent les ambitions du Maroc dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation et son rôle de hub entre l’Afrique et l’Asie, ajoute le communiqué.



Ils offrent également aux entreprises marocaines une plateforme idéale pour développer des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux et découvrir des innovations dans divers secteurs.



A cette occasion, des conférences aborderont l’avenir des partenariats Asie-Afrique et le rôle du Maroc comme porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest. Les visiteurs pourront ainsi assister à des démonstrations culinaires et à des événements culturels mettant en avant la diversité des saveurs mondiales.



Considéré comme l’un des plus grands événements agroalimentaires en Afrique, le Salon africain de l'alimentation, organisé habituellement au Kenya, se tient pour la première fois au Maroc, reflétant le rôle stratégique du Royaume du Maroc dans les domaines de l’alimentation et des investissements agricoles en Afrique.