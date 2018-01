L’ultime message de Dolores O’Riordan

Le mystère entoure encore la disparition soudaine de Dolores O'Riordan. La chanteuse emblématique du groupe Cranberries a été retrouvée morte lundi dernier à son hôtel de Londres, alors qu'elle devait enregistrer le lendemain une nouvelle version de Zombie et revoir son ami de longue date, le producteur Dan Waite. Choqué par la mort de la chanteuse irlandaise, ce dernier a établi un communiqué, relayé par People, et où il évoque les derniers mots de la chanteuse.

Quelques heures avant sa mort, Dolores O'Riordan a tenté de contacter Dan Waite : « Dolores m'a laissé un message vocal juste avant minuit la nuit dernière où elle me disait à quel point elle aimait la version de Zombie du groupe Bad Wolves. Elle avait hâte de me voir au studio et d'enregistrer sa voix ». Selon le producteur de musique, Dolores O'Riordan semblait dans son message « pleine de vie » et avait notamment blagué et dit à son ami son impatience de le revoir lui et sa femme.

Dan Waite a conclu son message avec une pensée aux proches de la chanteuse des Cranberries : « La nouvelle de son décès est un choc et mes pensées vont à Don, son ex-mari, ses enfants, et sa mère ».