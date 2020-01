L’œuf n’est pas mauvais pour la santé

Pas plus tard que la semaine dernière était célébrée la 12ème édition de la Journée nationale de l’œuf. Une mise en valeur initiée par l'Association nationale des producteurs d’oeufs de consommation (ANPO), dont l’intérêt principal fut de vanter les vertus nutritionnelles de cet aliment, mais aussi celles économiques, puisque sa consommation ne pèse pas lourd sur le portefeuille des citoyens. Cela dit, il existe un débat, vieux comme un serpent de mer, portant justement sur les prétendus effets négatifs sur le corps humain de ce mets dont les Marocains sont de plus en plus friands. Preuve en est la consommation moyenne d’œufs par habitant/par an qui a enregistré une hausse considérable entre 2010 et 2018, passant de 138 à 185 œufs. Alors, les œufs sont-ils dangereux pour la santé ou pas ?

Commençons par le côté Yang de l’œuf. En fin l’œuf n’a pas de côté, mais on se comprend. Sur le site du « Figaro », on apprend qu’effectivement, on a longtemps accusé les œufs d'accroître le cholestérol dans le sang et de favoriser, par conséquent, l'incidence des maladies cardiovasculaires. La raison : Sa teneur en cholestérol qui atteint les 200mg. D’où certaines voix qui se sont élevées afin d’en limiter la consommation. Toutefois, cette théorie a été mise à mal car, en réalité, c’est le foie qui serait pourvoyeur de la quasi-totalité du cholestérol sanguin. Du coup, manger des œufs n’a finalement aucune responsabilité dans l’accumulation du « mauvais » cholestérol dans le sang. Peut-on en déduire pour autant que cet aliment ne présente aucun danger pour la santé ? Pas totalement. Avant de parier notre salaire sur cette hypothèse, il va falloir passer le cut des risques d’allergie. Mais ça ne devrait être qu’une formalité.

Les allergies alimentaires ne sont pas propres aux œufs. A vrai dire, elles sont liées à la consommation de divers aliments riches en protéines (7 à 8 g dans un œuf de 60 g) qui sont à l’origine de réactions de défense de l’organisme. Réactions qui se matérialisent sous forme de production d'anticorps chez certains sujets prédisposés. Autrement dit, des allergies. Toutefois, celles qui résultent des œufs ne concernent qu’une fraction minime des humains, principalement des enfants, et disparaissent à l’adolescence.

En somme, l’idée selon laquelle l’œuf n’est pas bon pour la santé ne résiste pas aux preuves scientifiques. En gros, tout est bon dans l’œuf. En plus du fait qu’il contient environ le cinquième du besoin journalier en protéines animales de l'homme adulte et 10% du besoin total de protéines, il est relativement pauvre en termes de calories (environ 90 calories métabolisables dans un œuf de 60 g, dont 80 % dans le jaune). Sans oublier qu’il contient une quantité non négligeable de lipides (5,5 g environ pour un œuf de 60 g), qui se caractérisent par une forte proportion d'acides gras polyinsaturés (15% environ), parmi lesquels les fameux omégas 3 dont l’apport est essentiel pour le corps humain, tout comme les divers minéraux et oligo-éléments qu’on y trouve, ainsi que les vitamines A, D et E, dont les fonctions calciques et propriétés antioxydantes se révèlent être particulièrement bénéfiques pour le corps humain. En somme, on vous souhaite un bon appétit.