Pays-Bas : Hommage aux soldats marocains tombés lors de la Bataille de Kapelle

Un vibrant hommage a été rendu aux vaillants soldats marocains tombés dans la Bataille de Kapelle, aux Pays-Bas, lors des combats livrés en 1940 contre les troupes nazies.



Lors d'une cérémonie commémorative, tenue jeudi au cimetière militaire français à Kapelle, dédiée à la mémoire des héros marocains ayant sacrifié leur vie, aux côtés de soldats français et néerlandais, l'Ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a rappelé, avec grande fierté, le sacrifice ultime et les combats courageux menés par des dizaines de milliers de soldats marocains en Europe durant la Seconde Guerre Mondiale, dont plusieurs centaines aux Pays-Bas, pour défendre les valeurs de liberté, de dignité humaine et de démocratie.



M. Basri a souligné que la cérémonie commémorative de Kapelle constitue une occasion pour '’célébrer la liberté retrouvée et réaffirmer la centralité des valeurs démocratiques que les idéologies extrémistes et exterminatrices ont tenté d’éradiquer’’.



Il a rappelé le célèbre appel de feu SM Mohammed V, au début de la Seconde Guerre mondiale, en réponse duquel près de 90.000 Marocains se sont engagés aux côtés des alliés pour combattre les forces de l’axe, posant ainsi les jalons d’une fraternité d’armes qui servira de référence historique.



La gratitude de la France s’est traduite par l’invitation adressée par le Général De Gaulle au Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef à assister aux festivités du 18 juin 1945 et aux célébrations de la Victoire et la désignation du regretté Souverain, Père de la Nation marocaine, comme Compagnon de la Libération, a ajouté le diplomate.



Cet hommage est également l’occasion de mettre en exergue ‘’la sagesse et la vision de la monarchie marocaine, si ancienne et enracinée dans l’histoire, qui a été un partenaire crédible, fiable et de poids aux alliés, dans une période si sombre de l’histoire humaine au XXème siècle’’, a souligné M. Basri.



L’ambassadeur a, en outre, rappelé ‘’le rôle héroïque de feu Sa Majesté Mohammed V, dans la protection des juifs du Maroc, notant que cette prise de position courageuse et historique a permis de sauver les citoyens marocains de confession juive durant cette sombre période, et les générations de juifs marocains et d’origine marocaine célèbrent, à ce jour, cette position historique et héroïque.



‘’Feu Sa Majesté Mohammed V a veillé, malgré le contexte historique spécial, à ce qu’il n’y ait jamais d’atteintes aux droits des juifs au Maroc et à ce qu’aucun juif ne soit déporté, tué ou contraint à porter des signes discriminatoires’’, a-t-il poursuivi.



M. Basri a, par ailleurs, lancé un appel aux élèves, aux jeunes générations et aux citoyens de demain pour ‘’assimiler cette histoire plurielle, se l’approprier pour mieux affronter les multiples défis futurs, avec la nécessité de consacrer les principes de tolérance, d’ouverture et de coexistence’’, encourageant les jeunes générations à lire l’histoire de leur pays et de leur continent et d’apporter leur contribution positive à la cohésion sociale pour plus d’égalité, de respect et de préservation de la dignité, indépendamment de l’origine, de la foi et de la couleur de peau. ‘’L’école reste l’espace de formation des futurs citoyens et le premier lieu du vivre-ensemble’’, a-t-il dit.