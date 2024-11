L'international marocain Amine Adli prolonge son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028

L'international marocain Amine Adli a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen de deux ans, le liant au club jusqu'en 2028, a annoncé vendredi le champion d'Allemagne.

"Nous avons fait venir Amine Adli en 2021 comme un grand talent du Championnat français.



Comme nous l'avions espéré et attendu, il est désormais devenu un joueur de premier plan de la Bundesliga", a déclaré Simon Rolfes, directeur général du sport du Bayer 04, dans un communiqué du club.



"L'influence footballistique d'Amine sur notre jeu est grande, mais il a également joué un rôle important dans les succès du Bayer 04 dans le vestiaire. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à compter sur ses qualités sportives et humaines à l'avenir", a-t-il ajouté.



Adli, qui souffre actuellement d'une fracture du péroné gauche subie en octobre en Ligue des champions contre Brest, a joué 126 fois pour le Bayer, marquant 21 buts et délivrant 22 passes décisives.

Le joueur de 24 ans a joué un rôle clé la saison dernière dans le doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne, le tout premier du "Werkself".



"C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir poursuivre l'aventure au Bayer 04", a déclaré de son côté l'attaquant marocain. "Nous avons un lien particulier dans le vestiaire, sur le terrain et aussi avec nos supporters.



Mes attentes ont été plus que comblées et je ferai tout pour que nous puissions continuer à vivre de belles choses et à remporter des titres. Je suis fier de porter le maillot de ce club", a-t-il dit.



Actuellement, Leverkusen occupe la quatrième place de la Bundesliga, à sept points du Bayern, après neuf journées, et la treizième place en Ligue des champions, après quatre journées.