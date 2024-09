L'intelligence artificielle au cœur du 6ème African Digital Summit

L'intelligence artificielle (IA) sera au cœur de la 6ème édition de l'African Digital Summit prévue en octobre 2024, a affirmé, jeudi à Casablanca, le président du Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), Youssef Cheikhi.



Initié par le GAM, le 6ème African Digital Summit s'affirme comme un rendez-vous incontournable du digital en Afrique et vise à connecter les acteurs du numérique à travers le continent, en mettant en lumière les défis et opportunités liés à l'introduction de l'intelligence artificielle, a indiqué M. Cheikhi lors de la conférence de présentation de ce sommet.



Il a, à cette occasion, fait remarquer que cette édition se déroule dans un contexte de transformation rapide, où l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités tout en posant des défis, notamment en matière d'énergie et de talents, rapporte la MAP.

Et d'ajouter que l'African Digital Summit, lancé en 2014, se veut une immersion totale dans les tendances du digital et constitue une plateforme d'échange et de networking entre les marques, annonceurs et startups.



L'espace dédié aux startups, présent chaque année lors du sommet, permet aux jeunes entreprises de rencontrer des décideurs marocains et internationaux, et constitue une occasion unique de connecter l'offre et la demande, tout en favorisant l'innovation dans l'écosystème digital. M. Cheikhi a également rappelé que le GAM, qui a fêté ses 40 ans cette année, continue de représenter les intérêts des annonceurs marocains, avec un rôle central dans le développement et l'évolution des équipes de marketing.



Avec plus de 100 entreprises adhérentes, le groupement représente 98% des investissements publicitaires au Maroc, a-t-il fait valoir, ajoutant que grâce à son appartenance au réseau mondial des annonceurs, le GAM est en contact permanent avec les évolutions internationales du secteur.



Pour sa part, la présidente du comité scientifique de l'African Digital Summit, Nadia Rahim a expliqué que l'intelligence artificielle est devenue le fil conducteur des discussions, notant que l'IA révolutionne de nombreux secteurs, y compris la relation client, l'e-commerce et la création de contenu.

Elle a, dans ce sens, estimé que les marques devraient s'adapter rapidement à ces évolutions pour rester compétitives sur le marché africain et international.



Mme Rahim a, parallèlement, abordé l'impact de l'IA sur le marketing sportif, un sujet particulièrement pertinent dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2030.



Pour elle, l'IA jouera un rôle central dans l'engagement des fans et dans la création de campagnes marketing plus efficaces, à même de faire rayonner les marques à l'échelle mondiale.



Le 6ème African Digital Summit s'annonce comme un catalyseur de la transformation numérique en Afrique, réunissant des esprits brillants et des experts pour inspirer et impulser les stratégies digitales futures du continent.