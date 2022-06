L'influenza aviaire, une pathologie menaçante pour le secteur avicole

L’ influenza aviaire demeure une pathologie menaçante pour le secteur avicole, a affirmé, jeudi à Marrakech, le président de l’Association marocaine de pathologie aviaire (AMPA), Abdallah Benothmane. Intervenant lors du premier Congrès africain de pathologie aviaire (du 23 au 25 juin), M. Benothmane a mis en relief l’importance de la thématique de l'influenza aviaire qui est toujours d’actualité sur le plan économique et reste une pathologie menaçante pour le secteur avicole, rapporte la MAP. Après avoir noté que cette rencontre scientifique par excellence, prévue en 2020, a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19, le président de l’AMPA a expliqué que ce conclave, qui a connu la participation d’éminents experts mondiaux en pathologie aviaire, a permis, à travers ses travaux et débats, d’aboutir à des conclusions et recommandations pertinentes pour l’Afrique et le monde entier. Il a également mis en avant le développement considérable qu’a connu l’aviculture au Maroc grâce aux efforts cumulés de tous les intervenants du secteur, avec à leur tête le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, notant que le Plan Maroc Vert a permis aussi la modernisation des unités d’élevage, l’installation de structures de valorisation des produits avicoles, le développement des abattoirs avicoles modernes, le conditionnement des œufs destinés à la consommation et la promotion de l’exportation des produits avicoles puisque la production nationale satisfait largement la demande. Et M. Benothmane de poursuivre que dans le cadre de la nouvelle stratégie "Génération Green", le secteur promet de belles perspectives, ajoutant que la feuille de route prévoit concrètement l’élargissement de la couverture sociale au profit des employés du secteur, en plus de mesures visant à encourager l’entrepreneuriat dans le domaine avicole. Il a, par ailleurs, relevé que l’AMPA fête ses 25 ans d’activités, rappelant que l’association a organisé plusieurs congrès nationaux dans différentes villes du Royaume ainsi que le congrès mondial de l’Association vétérinaire avicole mondiale (WVPA) en 2009 à Marrakech. Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce conclave, organisé par l’AMPA en partenariat avec la WVPA et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et avec l’appui du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a constitué l’occasion de développer des stratégies communes entre les pays africains contre les maladies infectieuses à impact économique et zoonotique. Initiée sous le thème "L’influenza aviaire, une menace pour la production avicole et les échanges commerciaux en Afrique", cette rencontre de trois jours vise aussi à initier des collaborations entre les universités et les structures africaines de recherche. Le congrès, qui a connu la participation de plus 600 experts, spécialistes et professionnels du secteur avicole représentant une quarantaine de pays, a abordé divers sujets liés à la prévention, à la biosécurité, à la production et à la sécurité sanitaire des produits avicoles ainsi que les questions d’approvisionnement des marchés et la flambée des prix des matières premières à l’échelle planétaire.