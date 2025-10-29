L’inflation reste au-dessous de 1%

L’indice des prix à la consommation en hausse de 0,4% à fin septembre 2025

L’inflation n’a pas fléchi à fin septembre 2025. Selon les statistiques du Haut-commissariat au plan (HCP), elle a au contraire maintenu sa tendance haussière pour le neuvième mois consécutif.En effet, comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 0,4% au cours du mois de septembre 2025.Bien que loin du pic enregistré en février 2025 (2,6%), ce taux reste toutefois orienté à la hausse depuis le début de l’année : août (0,3%), juillet (0,5%), juin (0,4%), mai (0,4%), avril (0,7%), mars (1,6%) et janvier (2,0%).D’après les explications de l’institution publique chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, l’évolution de l’IPC est la « conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,4% ».A titre de comparaison, l’IPC avait enregistré une hausse de 0,3% au cours du mois précédent (août 2025) suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,2% et de celui des produits non alimentaires de 0,3%.En ce qui concerne les produits non alimentaires, il ressort des chiffres qu’en septembre dernier, les variations allaient d’une baisse de 2,4% pour le «Transport» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels», a indiqué le Haut-commissariat dans une note d'information relative à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2025.Pour rappel, en août dernier, les variations en ce qui concerne les produits non alimentaires étaient allés d’une baisse de 2,4% pour le «Transport» à une hausse de 2,9% pour les «Restaurants et hôtels».En glissement mensuel, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent, a fait savoir l’organisme dans sa note expliquant que « cette variation est le résultat de la hausse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires ».Toujours selon la même source, les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2025 ont concerné principalement les «Légumes» (2,6%), les «Fruits» (0,5%), les «Viandes» (0,4%) et le «Pain et céréales», «Lait, fromage et œufs» et «Café, thé et cacao» (0,1%).L’institution constate, en revanche, que les prix ont diminué de 2,1% pour les «Huiles et graisses», de 0,6% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,3% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes».Quant aux produits non alimentaires, les données recueillies montrent que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 2,2%.A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2025 avaient concerné principalement les «Légumes» (3,4%), les «Fruits» (2,8%), les «Poissons et fruits de mer» (2,0%), les «Viandes» (1,9%), le «Café, thé et cacao» (0,5%) et le «Lait, fromage et œufs» (0,4%).En revanche, les prix avaient diminué de 0,6% pour les «Huiles et graisses» et de 0,4% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes».Quant aux produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,4%.S’agissant des hausses les plus importantes de l’IPC, observées entre juillet et août 2025, le Haut-commissaire relève qu’elles ont été enregistrées à Errachidia (0,9%), à Laâyoune (0,6%), à Rabat (0,5%) et à Casablanca, Dakhla, Guelmim et Béni Mellal (0,4%), à Marrakech et Settat (0,2%). En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-Hoceima (2,4%), à Meknès (0,4%), à Fès (0,3%), à Kénitra et Tanger (0,2%) et à Tétouan (0,1%).Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de septembre 2025 une stagnation par rapport au mois d’août 2025 et une hausse de 0,3% par rapport au mois de septembre 2024.Il est à rappeler qu’entre juillet et août 2025 les hausses les plus importantes de l’IPC avaient été enregistrées à Al-Hoceima (2,2%), à Béni Mellal (1,4%), à Settat (1,2%), à Tanger et Safi (1,1%), à Kénitra (0,8%), à Agadir, Fès, Tétouan, Meknès, Laâyoune et Guelmim (0,7%), à Errachidia (0,6%), à Marrakech (0,5%) et à Rabat (0,3%). En revanche, une baisse a été enregistrée à Dakhla (0,%).