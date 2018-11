L’improbable retour au sommet de Mariah Carey

Alors que la période des fêtes de fin d'année approche et que, par conséquent, son tube planétaire "All I Want For Christmas Is You" commence déjà à résonner, Mariah Carey fait un retour au sommet des charts avec une autre musique : celle de "Glitter".

Mariah Carey, qui ne brille plus franchement par ses succès dans les charts depuis très longtemps, a réussi l'étonnant coup de classer Glitter, la bande-originale du film du même nom sorti en 2001, en tête du palmarès américain iTunes Album Chart.

Le site Just Jared rapporte que la chanteuse de 48 ans a classé ce disque - jugé à l'époque comme un flop malgré 2 millions d'exemplaires vendus - en tête du classement mercredi 14 novembre. Une place de numéro 1 également atteinte dans plusieurs autres pays grâce aux fans de la star qui se sont mobilisés en masse. "Pas certain de ce qui se passe mais j'adore ça ! J'ai la chair de poule, c'est incroyable d'avoir #JusticeForGlitter", a commenté la diva sur Twitter.

Mariah Carey, dont le film Glitter avait récolté seulement 5 millions de dollars au box-office, revient dans les bacs le 16 novembre avec le disque Caution. La star et compagne du jeune Bryan Tanaka se produit aussi à Las Vegas où la billetterie ne croule pas sous les réservations.