L’impressionnant tatouage de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic est un fan de tatouage, son corps en est la preuve. L'ancien attaquant star du Paris Saint-Germain a dévoilé sur Instagram son dernier tatouage en date, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est impressionnant.

Ce tatouage occupe tout le dos du joueur de football et représente une immense tête de lion. L'artiste qui a réalisé le tatouage est parvenu à intégrer ceux qui avaient été tatoués précédemment, comme la carpe, ou l'homme de Léonard de Vinci, et le travail, qui a dû être titanesque, est très bien réalisé. Les fans du Suédois n'ont pas manqué de signifier à quel point ils ont apprécié ce tatouage puisque le cliché a été aimé plus d'un million de fois en moins de 24 heures. Dans son post, Zlatan Ibrahimovic n'a pas manqué de souligner le travail de son tatoueur en écrivant : "L'art le plus fin".

En février 2015, lors d'un match face à Caen, Zlatan Ibrahimovic avait célébré un but en montrant ses tatouages, et ils étaient très nombreux. Nombre d'entre eux étaient en réalité de faux tatouages. Le géant, qui est ambassadeur du World Food Programme, avait tenu à les exhiber pour une raison bien particulière. En effet, 805 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. L'attaquant avait inscrit le nom de 50 d'entre eux sur son corps.