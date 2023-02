Etant l’invité de l’Académie Royale les 17, 18 et 19 février courant, Said Bengrad a animé un séminaire dont le sujet portait sur l’image et ses significations renouvelées. Selon le chercheur, l’image a été depuis toujours une expression artistique privilégiée de l’homme depuis son avènement sur terre. Effectivement, à travers les signes et les symboles, il n’a cessé de donner forme à son ressenti.



C’est pourquoi le chercheur a précisé que la langue n’était pas le seul moyen d’expression de l’homme, mais que celle-ci demeurait peut-être plus utile pour s’entendre les uns avec les autres. Cela dit, si la langue se limitait à cette dimension utile, l’image remplissait une valeur plutôt artistique, dans la mesure où elle rendait possible l’expression des états d’âme.



Si Saussure et Barthes se sont penchés plus longuement sur la langue, comme quoi elle est à même de construire plusieurs sens, il n’en demeure pas moins que d’autres chercheurs ont été plus attentifs aux pouvoirs de l’image, dont notamment Régis Debray, ou Ernst Cassirer. Ce dernier a laissé justement une œuvre colossale intitulée : La philosophie des formes symboliques.



Dans le même ordre d’idées, Bengrad a consacré une partie importante à la publicité. Celle-ci, contrairement à ce qu’on croit, ne se limite pas au simple fait de chercher à vendre le produit, mais elle va au-delà. En effet, elle cherche à faire circuler des valeurs. La publicité d’un parfum par exemple est une invitation à rêver d’autres choses : le bonheur, la paix, la fête, etc. Chaque objet incarne tout un voyage et toute une histoire !



Par Najib Allioui

Enseignant agrégé aux classes de BTS, Casablanca