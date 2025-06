L’honneur d’un camp se mesure à la manière dont il traite ses opposants

Ce qui s’est produit à la Faculté des lettres de Tétouan, mercredi, n’est pas un sim ple incident. C’est un symptôme. Le symptôme inquiétant d’une gangrène intellec tuelle qui ronge lentement, méthodiquement, le cœur de l’université marocaine.



L’agression verbale – et à peine évitée, phy sique – contre Saad-Eddine El Othmani n’est ni un acte militant ni une forme d’opposition. C’est une dérive. Un théâtre surréaliste, joué par quelques étudiants radicaux en mal de cause et ivres de dogme.



Sous prétexte de s’opposer à la normalisa tion avec Israël, ils ont tenté d’humilier un homme venu parler de santé mentale. Ironie si nistre : que vaut la santé mentale dans un espace devenu asile de l’intolérance ?



Ces idéologues du rejet qui ne croient ni au débat ni à l’universalisme n’ont pas essayé d’em pêcher une conférence. Ils ont signé, sans le sa voir, un acte d’enterrement du pluralisme dans un lieu censé l’incarner. Car à l’université, la pen sée ne se décrète pas. Elle se confronte. Elle ar gumente. Elle se risque.



Ce jour-là, à Tétouan, ce n’est pas El Oth mani qui s’est fait expulser. C’est l’idée même de l’université. Un lieu de savoir, de dialogue, d’épreuve intellectuelle. Ce lieu-là a été piétiné. Il ne s’agit pas ici de défendre Saad-Eddine El Othmani, que nous combattons avec constance sur le terrain des idées. D’autant que son parti n’a eu de cesse de calomnier les forces progressistes, de caricaturer la gauche, de traves tir l’USFP, notre famille politique, que nous sa vons attaquée avec insistance et mauvaise foi. Mais justement : c’est au nom de cette éthique qui est la nôtre que nous ne pouvons ni nous taire, ni encore moins tolérer cette dérive. Ce qui s’est passé à Tétouan n’est pas la manifestation d’un désaccord politique. C’est une mise à mort symbolique du débat.



Il serait cependant naïf d’oublier que ceux qui s’indignent aujourd’hui à juste titre contre l’atteinte à la liberté d’expression ne s’en sont ja mais privés pour en piétiner les fondements eux-mêmes, dès lors qu’ils étaient aux com mandes. Le PJD a fait profession d’exploiter la religion à des fins politiciennes, de manipuler les émotions populaires et de surfer sans vergogne sur la cause palestinienne chaque fois qu’il s’agis sait de dissimuler ses propres renoncements.



Cette instrumentalisation permanente – de Dieu comme de Gaza – reste une forme de trahison intellectuelle. Mais jamais, au grand jamais, cela ne peut justifier la barbarie. On combat la du plicité par la clarté, pas par les coups.



Et qu’on se le dise : aucune cause – aussi noble soit-elle – ne légitime l’abus, le harcèle ment ou la chasse à l’homme. Pas même la Pa lestine. Surtout pas la Palestine, elle-même prise en otage depuis trop longtemps par des gens qui confondent courage politique et gesticulations d’activistes en mal de reconnaissance.



Il est temps de tirer un trait là-dessus. Non, ces actes ne peuvent être des expressions de jeu nesse engagée. Ce sont des violences. Des lâ chetés. Des démissions de la pensée. Et il faut les nommer par ce qu’ils sont : une honte. Assez de cette université défigurée par des minorités tyranniques.



Assez de cette peur de devoir faire face à une autre pensée que la sienne. L’université n’est pas un bastion idéolo gique. Et chaque coup porté à son autonomie est un coup porté à notre avenir.



Mehdi Ouassat