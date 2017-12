L’éventuel retour des Destiny’s Child

La rumeur d’un retour sur scène des Destiny’s Child pour célébrer les 20 ans du groupe a pris de l’ampleur après un passage de Beyoncé dans un photo-call, relayé sur Instagram.

On pouvait voir la chanteuse vêtue d’un tee-shirt du groupe ACDC et d’une veste qui ne laissait transparaître que les lettres DC, soit les initiales du trio féminin. L’idée de voir Beyoncé faire l’événement pour le prochain festival de Coachella en compagnie du groupe dans lequel elle a démarré sa carrière a ensuite fait son chemin, en raison notamment de l’annulation de sa présence l’année dernière, en raison de sa grossesse.

Les fans qui ont espéré ce scénario en seront pour leurs frais puisqu’il ne s’agissait clairement que d’un rêve. TMZ a expliqué que plusieurs sources autour de Beyoncé ont révélé que la possibilité d’une reformation à Coachella était exclue.

L’entourage de Queen Bey a expliqué que les fans n’avaient simplement vu que ce qu’ils souhaitaient voir, et qu’il n’y avait aucun signe caché particulier dans la sortie de la vedette.

Les admirateurs de Beyoncé pourront toujours se consoler avec les prochains projets musicaux de la star.