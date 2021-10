L'étrange mort de l'Amérique conservatrice

Si vous êtes préoccupé par le bien-être des États-Unis et intéressé par ce que le pays pourrait faire pour s'aider, arrêtez ce que vous faites et lisez le superbe livre 2012 de l'historien Geoffrey Kabaservice, Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and la Destruction du Parti Républicain, depuis Eisenhower jusqu'au Tea Party. Pour comprendre pourquoi, permettez-moi un bref intermède historique.



Jusqu'au début du XVIIe siècle environ, les gens devaient généralement remonter dans le temps pour trouver des preuves de la grandeur humaine. L'humanité avait atteint son apogée dans les âges d'or perdus depuis longtemps. Quand les gens se tournaient vers l'avenir pour la promesse d'un monde meilleur, c'était une vision religieuse qu'ils évoquaient – ​​une cité de Dieu, pas de l'homme. Lorsqu'ils se tournèrent vers leur propre société, ils virent que c'était la même chose que par le passé, avec Henri VIII et sa suite tenant la cour à peu près de la même manière qu'Agamemnon, ou Tibère César, ou Arthur.



Mais alors, vers 1600, les gens en Europe occidentale ont remarqué que l'histoire évoluait largement dans une direction particulière, en raison de l'expansion des capacités technologiques de l'humanité. En réponse à la nouvelle doctrine du progrès des Européens du XVIIe siècle, les forces conservatrices ont représenté un point de vue largement partagé sur la façon dont les sociétés devraient réagir aux implications politiques du changement technologique et social. Ce faisant, ils se sont généralement regroupés en quatre types différents de partis politiques.



Le premier comprend les réactionnaires: ceux qui veulent simplement se tenir «à travers l'histoire, en criant «STOP»», comme l'a dit William F. Buckley, Jr.. Les réactionnaires se considèrent en guerre contre une «doctrine armée» dystopique avec laquelle un compromis n'est ni possible ni souhaitable. Dans la lutte contre cet ennemi, aucune alliance ne doit être rejetée, même si c'est avec des factions qui seraient autrement jugées mauvaises ou méprisables.



Le second type de parti favorise les «mesures whigs et les hommes torys». Ces conservateurs peuvent voir que le changement technologique et social pourrait être tourné à l'avantage humain, à condition que les changements soient guidés par des dirigeants ayant une vive appréciation de la valeur de notre patrimoine historique et des dangers de détruire les institutions existantes avant d'en construire de nouvelles. Comme Tancredi l'explique à son oncle, le prince de Salina, dans Le Léopard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, «si nous voulons que les choses restent les mêmes, les choses devront changer.»



Le troisième type de parti conservateur se trouve principalement (mais pas exclusivement) en Amérique. Il apparaît comme une adaptation à une société qui se considère comme extrêmement nouvelle et libérale. Ce n'est pas un parti de tradition et de statut hérité, mais plutôt de richesse et d'affaires. Dans ses rangs se trouvent des conservateurs qui veulent éliminer les obstacles imposés par le gouvernement à l'innovation technologique, à l'entrepreneuriat et à l'entreprise. Confiants que le marché libre détient la clé pour générer richesse et prospérité, ils vantent à bout de souffle les mérites de surfer sur ses vagues de destruction créatrice schumpétérienne.



Enfin, il y a la patrie des peureux et des escrocs qui les exploitent. Ce groupe comprend tous ceux qui pensent que ce sont eux qui seront détruits de manière créative par les processus de changement historique. Ils sentent (ou sont amenés à croire) qu'ils sont assaillis de toutes parts par des ennemis internes et externes plus puissants qu'eux et désireux de les «remplacer» ou de les «annuler».



Ce que j'ai appris des politologues de l'Université Harvard Steven Levitsky et du best-seller 2018 de Daniel Ziblatt, How Democracies Die, c'est que les pays démocratiques ne peuvent être bien gouvernés que si leurs partis conservateurs entrent dans la deuxième ou la troisième des quatre catégories ci-dessus. Lorsque les conservateurs se regroupent autour de la réaction ou de la peur, les institutions démocratiques sont menacées.



Levitsky et Ziblatt proposent de nombreux exemples pour le démontrer, mais permettez-moi d'en ajouter un de plus. Il y a un peu plus d'un siècle, la Grande-Bretagne a connu un déclin étonnamment rapide de sa position d'hyperpuissance politique et économique mondiale. Ce processus a été considérablement accéléré par la transformation de son parti conservateur en un parti combinant les types un et quatre. C'était la fête des célébrations de la nuit de Mafeking (guerre des Boers) et de la résistance armée à la réforme constitutionnelle irlandaise. Au cours de la période 1910-14, a rappelé plus tard George Dangerfield, le monde a été témoin de «l'étrange mort de l'Angleterre libérale».



Cela nous ramène au livre de Kabaservice, qui raconte comment le Parti républicain américain s'est engagé sur une voie analogue. Quand je regarde la scène politique actuelle, je vois très peu d'éléments des catégories deux et trois dans le Parti républicain. Et tout ce qui reste est en train de disparaître rapidement.



Les politiciens républicains d'aujourd'hui veulent désespérément reprendre le manteau de Donald Trump, sans aucun doute l'un des pires présidents de l'histoire américaine. De toute évidence, cette tendance dangereuse et embarrassante doit être inversée aussi rapidement et aussi complètement que possible. Mais pour ma part, je ne vois pas comment cela pourrait être fait.



Par J. Bradford DeLong

Professeur d'économie à l'Université de Californie à Berkeley et chercheur associé au National Bureau of Economic Research.