L’étoile de Jennifer Lopez sur le Walk of Fame a été vandalisée

L’étoile de Jennifer Lopez sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard a été vandalisée récemment avec de la peinture noire. Sur les photos publiées par TMZ, on peut voir que le saccageur a passé un coup de bombe de peinture noire sur l’étoile (la 2.500ème à avoir été accordée).

Les motivations de cet acte, qui ressemble plus à du vandalisme pur qu’à une quelconque revendication, interrogent. La police enquête sur cette incivilité.

Comme le rappelle TMZ, il arrive souvent que des étoiles soient vandalisées, mais il s’agit en général d’étoiles appartenant à des personnalités plus que controversées, telles que le président américain Donald Trump, dont l’emblème est régulièrement endommagé, ou encore celle de Bill Cosby, qui a été condamné de 3 à 10 ans de prison ferme pour agression sexuelle.

Pour Jennifer Lopez, le mystère demeure pour l’instant encore entier.