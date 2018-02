L’équipementier automobile espagnol Gestamp annonce son implantation au Maroc

L’équipementier automobile espagnol Gestamp, spécialisé dans le design, le développement et la fabrication de composants automobiles de haute ingénierie, a annoncé mardi qu’il va construire une usine à Kénitra qui sera la première du genre de ce groupe dans le continent africain.

Dans un communiqué publié sur sa page web, Gestamp précise que son implantation au Maroc se fera à travers un accord de joint-venture signé avec l’équipementier automobile marocain Tuyauto, ajoutant que cette opération devra être soumise aux autorités compétentes pour approbation.

Les deux partenaires installeront ainsi la nouvelle usine près de celle du groupe PSA en cours de construction à la zone franche de Kénitra (Atlantic free zone), poursuit le communiqué, ajoutant qu’elle devra être inaugurée en 2019 et employer 120 personnes.

Avec cette future usine au Maroc, Gestamp veut accompagner deux de ses principaux clients, les groupes PSA et Renault, dans leurs efforts visant le renforcement de leur présence sur le marché marocain.

L’équipementier espagnol s’installe donc dans un nouveau marché où il compte apporter sa technologie et fabriquer des composants automobiles d’une grande valeur ajoutée.

Le président exécutif de Gestamp, Francisco J. Riberas, a souligné que "le Maroc et l’Afrique de manière générale se présentent comme des marchés émergents ayant un grand potentiel de croissance dans le secteur de l’industrie automobile".

"Le Maroc est un pays prometteur en matière d’industrie automobile et Gestamp est très satisfait de pouvoir offrir ses services à ses clients dans la région", a-t-il poursuivi, cité dans le communiqué.

M. Riberas a fait savoir, en outre, que son groupe cherche, à travers son implantation au Maroc, à être toujours près de ses clients.

L'équipementier Gestamp s'est imposé comme l'un des fleurons de l'industrie automobile en Espagne et le symbole d'un secteur en plein essor.

Les principaux fabricants mondiaux achètent à la société espagnole les composants d'acier qui formeront la structure de leurs voitures (pièces de châssis, de carrosserie, et mécanismes….)

Fondé en 1997 dans le nord de l'Espagne, à partir d’une petite société de transformation d’acier, Gestamp est rapidement devenu l'un des leaders mondiaux de son domaine.