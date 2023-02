L’âge du verbiage

La réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos était autrefois la première destination des universitaires et des personnalités publiques de renom pour commenter l'état du monde. Mais de nos jours, la destination n'est qu'à un clic. Notre écosystème d'information axé sur les médias sociaux nous noie pratiquement dans l'opinion d'experts, nous inondant de tant de verbiage qu'il reste peu de place pour une analyse réfléchie et un débat ciblé, l'oxygène d'un discours public sain.



Considérez, par exemple, à quelle vitesse et à quelle fréquence le consensus des experts a changé tout au long de la pandémie de Covid-19. La Chine a fait un bien meilleur travail pour contenir la propagation du virus que de nombreuses démocraties libérales, jusqu'à ce que sa stratégie draconienne zéro Covid démontre l'échec de l'autocratie. Et, malgré la flambée des infections au cours des semaines qui ont suivi l'abandon brutal de la stratégie par les décideurs politiques, il est toujours possible que la Chine ait moins de décès liés au Covid en excès que les Etats-Unis. D'autres ont fait valoir que les sociétés polarisées comme les États-Unis s'en tireraient moins bien que les pays où les niveaux de confiance sociale sont élevés, jusqu'à ce que la Suède devienne un récit édifiant. Et l'Inde était considérée comme relativement performante jusqu'à ce que le bilan catastrophique de la variante Delta révèle l'ampleur de la mauvaise gestion du gouvernement.



Ensuite, il y a le grand débat sur l'inflation aux États-Unis. Au départ, il semblait que Team Transitory – les colombes de l'inflation qui prédisaient que les prix baisseraient rapidement – ​​avait raison. Mais ensuite, la persistance d'une inflation élevée a donné raison aux faucons qui avaient appelé la Réserve fédérale à organiser une récession massive pour rétablir la stabilité des prix. Aujourd'hui, les colombes volent à nouveau haut, alors que l'inflation semble reculer sans que la Fed ait à infliger des souffrances excessives aux marchés du travail américains.



L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la montée en flèche de l'inflation et l'escalade de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine nous ont donné le terme de «polycrise» - le mot de l'année du Financial Times - pour décrire la confluence des calamités d'aujourd'hui. Mais l'économie mondiale semble avoir échappé au pire, du moins pour le moment, et le Fonds monétaire international s'attend à une reprise de la croissance l'année prochaine. The Economist parle désormais de «poly-reprise». De même, les prévisions pessimistes qui ont caractérisé le printemps et l'été 2020, au plus fort de la crise du Covid, ne se sont pas concrétisées et l'économie mondiale s'est avérée plus résiliente que beaucoup ne l'avaient cru.



Et vous souvenez-vous des avertissements d'un «hiver de mécontentement» en Europe et de la menace imminente de rations énergétiques en temps de guerre? Au lieu de cela, les prix de l'essence n'ont cessé de baisser depuis l'été. Et bon nombre des mêmes analystes qui avaient prédit il y a quelques mois que l'économie chinoise était sur le point de s'effondrer proclamaient que «la Chine est de retour» quelques semaines plus tard.



L'inconstance actuelle du consensus d'experts est enracinée dans un environnement médiatique qui récompense les théorisations instantanées et les généralisations désinvoltes tant qu'elles sont fournies avec une certitude absolue. Lorsque la réalité expose les failles de ces hypothèses, la caravane d'experts passe simplement au sujet suivant sans réflexion sur soi ni responsabilité, laissant les téléspectateurs et les lecteurs abasourdis.



Certes, l'avis d'expert est toujours précieux, malgré son caractère de plus en plus éphémère. Mais les experts habitent le même monde que tout le monde et ne sont donc pas à l'abri des effets cognitifs de son rythme effréné. Etant donné que des institutions comme le FMI sont chargées de fournir des analyses et des prévisions en temps réel dans un environnement en évolution rapide, se tromper ou devoir pivoter en un rien de temps est un risque professionnel. Et sans doute, les avertissements et les analyses instantanées pourraient être responsables d'actions politiques qui anticipent les pires scénarios. Hurler comme un loup peut parfois tenir le vrai loup à distance.



Pourtant, on ne peut nier le fait qu'il y a trop d'experts trop confiants qui font trop de prédictions sur trop de problèmes trop rapidement de nos jours. Un principe économique de base est ici utile : le cycle de l'information 24 heures sur 24 a créé un énorme besoin d'avis d'experts, et le marché a simplement créé l'offre pour répondre à la demande croissante.



Mais quelques corrections s'imposent. Lorsqu'il a reçu le prix Nobel d'économie en 1974, Friedrich von Hayek a suggéré à ses collègues lauréats de prêter le serment d'Hippocrate d'un économiste : éviter de commenter publiquement des sujets au-delà de son expertise immédiate. Gagner un prix aussi prestigieux, a-t-il dit, devrait s'accompagner d'une certaine responsabilité. La même chose pourrait être dite de tous les pourvoyeurs actuels d'opinion d'élite.



Si réduire volontairement son profil peut ne pas sembler attrayant pour de nombreux experts et intellectuels, c'est le seul moyen d'éviter d'affaiblir le discours public. Sans un minimum de modération, le flux constant de prises à chaud pourrait finir par saper le débat éclairé qui sous-tend toutes les sociétés ouvertes. Pour paraphraser Ludwig Wittgenstein, dont on ne peut rien dire de substantiel après mûre réflexion, il faut se taire.



Par Arvind Subramania

Chercheur principal à l'Université Brown