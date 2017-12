L’aéronautique, un secteur en pleine ascension

L’implantation au Maroc de plusieurs poids lourds de ce secteur tels que Bombardier, Eads, Boeing, Safran et autres, confirme la place de choix qu’occupe désormais le Royaume sur la carte mondiale de l’industrie aéronautique.

A la faveur d’intenses efforts et d’une ambition inébranlable, il a pu se frayer un chemin dans ce secteur qui connaît aujourd’hui un plein essor au Maroc et qui compte désormais parmi les leviers prometteurs du Royaume en matière de croissance et de création d’emplois.

En 2017, les exportations de l’industrie aéronautique marocaine ont atteint à fin novembre plus de 9,78 milliards de dirhams contre 8,42 milliards un an auparavant soit une progression de 16,3%, selon l'Office des changes.

Pour accroître de manière considérable sa valeur ajoutée et améliorer son taux d’intégration (17% en 2015), le Maroc a lancé deux nouveaux écosystèmes (moteurs et composites) pour compléter et renforcer ceux installés en 2015 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération industriel.

Ces écosystèmes industriels devraient permettre, d’ici 2020, de créer 23.000 emplois, porter le chiffre d’affaires à l’export à 16 milliards de dirhams, hisser le taux d’intégration local à 35% et attirer plus de 100 nouveaux acteurs.