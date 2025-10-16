L'Université Hassan II de Casablanca lance la deuxième édition de la caravane universitaire annuelle de don du sang 

L’Université Hassan II de Casablanca a donné le coup d’envoi, mardi au siège de la présidence de l’Université, de la deuxième édition de la caravane universitaire annuelle de don du sang, organisée sous le thème : "Sauve une vie, donne ton sang".



Organisée en partenariat avec l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés – région de Casablanca-Settat, cette initiative, à la fois humanitaire et citoyenne, tenue dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement 2022-2026 et en application de la Charte de la responsabilité sociétale, a pour but de promouvoir la culture du don du sang au sein du milieu universitaire et de renforcer les valeurs de solidarité, de responsabilité et d’altruisme parmi les étudiants et les personnels.



Le président de l’Université Hassan II de Casablanca, Houssine Azeddoug, a précisé, dans une déclaration à la presse, que la présente édition comprendra 40 campagnes de don du sang réparties sur 18 établissements universitaires, et ambitionne d’atteindre un total de 4000 donneurs, notant que cette initiative traduit la volonté de l’Université de renforcer la solidarité et la responsabilité sociétale au sein de la communauté universitaire, tout en consolidant le rôle de l’université en tant qu’acteur citoyen engagé dans son environnement.

A travers cette caravane, a-t-il ajouté, "nous souhaitons instaurer une culture durable du don du sang dans nos campus, encourager l’esprit de bénévolat chez nos étudiants et mobiliser l’ensemble des composantes universitaires autour de cette cause vitale". "Donner son sang, c’est faire acte de citoyenneté, de générosité et d’humanité.



L’Université Hassan II de Casablanca aspire à devenir un modèle de campus solidaire, où la connaissance, la responsabilité et la compassion s’unissent pour servir la vie et la société", a-t-il affirmé.



En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre la présidence de l’Université Hassan II de Casablanca et l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, visant à instaurer une dynamique durable de don du sang dans les universités, à renforcer la mobilisation des jeunes et à contribuer à l’autosuffisance nationale en produits sanguins, tout en développant des actions de sensibilisation, de formation et de recherche appliquée dans le domaine transfusionnel.



A cette occasion, le président de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, Kamal Doghmi, a souligné que cet accord traduit une vision commune : unir la science, la jeunesse et la solidarité pour sauver des vies.



"L’université n’est pas seulement un lieu de savoir, c’est aussi un espace de valeurs. En intégrant la culture du don du sang au cœur du campus, nous formons des citoyens responsables, conscients que chaque don peut sauver une vie", a-t-il dit.



Cette initiative, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans la stratégie globale de l’Agence, qui œuvre à moderniser et sécuriser le système transfusionnel national, tout en développant des partenariats durables avec les institutions éducatives, les collectivités et la société civile.



La première édition de cette caravane avait connu un succès notable, avec 27 journées de collecte et la participation d’environ 1500 donneurs durant l’année universitaire 2024/2025.



Forte de cet élan, l’Université Hassan II ambitionne, à travers cette deuxième édition, qui se déroulera en deux étapes : du 15 octobre au 12 décembre 2025 et du 30 mars au 15 mai 2026, de mobiliser près de 4000 donneurs.