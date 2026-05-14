L’OSR revisite les grands classiques du jazz avec Karina Kozhevnikova

L’Orchestre Symphonique Royal (OSR) a revisité, mercredi soir au Théâtre Mohamed Zefzaf de Casablanca, les grands classiques du jazz aux côtés de la chanteuse russe Karina Kozhevnikova, lors d’un concert en grande formation placé sous la direction artistique du maestro Oleg Reshetkin.



Organisée dans le cadre de la 16ᵉ saison artistique 2025-2026 de l’Orchestre Symphonique Royal, cette soirée a offert au public un voyage musical entre standards intemporels, rythmes swing, sonorités modernes et arrangements pour Big Band, dans une atmosphère à la fois chaleureuse et raffinée.



Portée par le Jazz Band de l’OSR, la rencontre entre la voix expressive de Karina Kozhevnikova et la richesse sonore de l’ensemble a donné une nouvelle couleur à un répertoire puisant dans les grandes pages du jazz et de la musique populaire internationale.



Le programme a réuni plusieurs standards et titres emblématiques, notamment Can’t Buy Me Love, Imagine My Frustration, Deed I Do et I Wish, autant de morceaux qui ont permis à l’orchestre d’explorer des univers musicaux variés, allant de l’élégance du swing de Duke Ellington à l’énergie mélodique des Beatles, en passant par les couleurs soul et funk de Stevie Wonder.



Dans une déclaration à la MAP, la chanteuse s’est dite ravie de retrouver le Maroc et de chanter une nouvelle fois avec l’OSR, qu’elle a qualifié d’“excellent orchestre”.



L’artiste a, par ailleurs, exprimé son plaisir de présenter au public un répertoire jazz qui lui est cher, soulignant que ce concert constitue pour elle un moment de partage musical avec les musiciens et les spectateurs.

Considérée comme l’une des figures du jazz russe, Karina Kozhevnikova est reconnue pour le timbre singulier et captivant de sa voix, son style intime et sincère, ainsi que sa maîtrise de l’improvisation vocale. Elle s’est également distinguée par sa volonté de proposer ses propres versions de chansons de jazz, loin de toute imitation.



Son premier album solo, With Eyes Closed, est sorti en mars 2007. Enregistré avec le trio Lev Kushnir, il a été coproduit par l’artiste elle-même. Karina Kozhevnikova s’est également produite avec l’orchestre de la Nouvelle-Orléans sous la direction d’Irwin Mayfield, ainsi qu’avec de nombreux musiciens russes de renom.

Après Casablanca, ce programme jazz de l’Orchestre Symphonique Royal s’est poursuivi, jeudi, au Théâtre national Mohammed V de Rabat, après des escales à Tanger et El Jadida.