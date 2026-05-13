Mawazine: Lotfi Bouchnak, Asma Lamnawar, Rema et l'Orchestre Baobab en concert

Lotfi Bouchnak, Asma Lamnawar, Rema et l'Orchestre Baobab participeront au Festival Mawazine - Rythmes du monde, dans le cadre de sa 21e édition, prévue du 19 au 27 juin prochain à Rabat et Salé.

Selon les organisateurs, le Théâtre national Mohammed V accueillera une soirée de musique arabe authentique le 25 juin, avec la participation de la star tunisienne et internationale Lotfi Bouchnak.



De son côté, la star marocaine Asma Lmnawar retrouvera son public le 22 juin sur la scène Nahda pour un concert exceptionnel offrant un moment unique à travers sa voix "unique" et sa présence "intense et indescriptible" pour une soirée riche en émotions.



A l'OLM Souissi, les amateurs de rythmes africains contemporains pourront vibrer au son de la star nigériane internationale Rema le 24 juin. Le "Prince de l'Afrobeat" proposera un spectacle riche en énergie combinant afrobeat et pop internationale.



Par ailleurs, le 24 juin, la scène Bouregreg accueillera le légendaire groupe sénégalais "Orchestre Baobab", qui offrira au public une fusion unique de salsa, de rythmes afro-cubains et de mélodies sénégalaises authentiques.

Ces nouveaux noms viennent étoffer la liste des artistes déjà annoncés, dont le rappeur Ninho, l'icône de la musique africaine Oumou Sangaré, Hassan Chakoush, Mayada El Hennawy, Tamer Hosny, Major Laser, Nicky Jam, Marwa Nagy, Hatim Ammor et Pongo.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine - Rythmes du monde continue de s'imposer comme un événement artistique mondial réunissant de grandes stars internationales et arabes, tout en mettant à l'honneur des talents marocains, incarnant ainsi les valeurs d'ouverture et d'échanges culturels à travers la musique.