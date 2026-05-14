La Soprano Samira El Kadiri emmène le public "d'une rive à l'autre"

La 25ᵉ édition du Festival international des musiques traditionnelles du monde de Volubilis s'est ouverte, mercredi soir, au cœur du site archéologique de Volubilis, avec une prestation magistrale de la soprano Samira El Kadiri, qui a sublimé le patrimoine arabo-andalou à travers un concert intitulé "D’une rive à l’autre".



Portée par une voix méditerranéenne profondément imprégnée de culture et de patrimoine arabo-andalous, l’artiste a transporté le public dans un univers où la musique se fait à la fois langage universel et expression spirituelle.



Le public, venu nombreux et de divers horizons, a été conquis par le timbre à la fois puissant et cristallin de Samira El Kadiri, accompagné de sonorités arabo-andalouses et méditerranéennes dont les échos résonnaient à travers les vestiges d’Oualili et les reliefs du Jbel Zerhoun qui surplombent le site.



Aux côtés de la chanteuse flamenco Rocío Márquez, Samira El Kadiri a offert à l’assistance un véritable voyage musical et poétique au croisement des cultures marocaine et andalouse. Lauréate en 2008 du "Prix Al Farabi pour la musique antique", décerné par le Comité national de la musique relevant du Conseil international de la musique de l’UNESCO, l’artiste a une nouvelle fois confirmé l’étendue de son talent et la richesse de son répertoire.



Dans une déclaration à la MAP, Samira El Kadiri s’est dite "très heureuse" de se produire à l’ouverture de ce festival, organisé dans "un site qui reflète la profondeur de la civilisation marocaine".

Elle a souligné que cette manifestation est devenue, au fil des années, un rendez-vous incontournable de l’agenda culturel et artistique national.



Le concert "D’une rive à l’autre" constitue, selon elle, "le reflet d’une mémoire commune reliant les deux rives de la Méditerranée", ajoutant qu’il traduit l’esprit même du Festival de Volubilis à travers la fusion des danses, des rythmes et des sonorités.



Cette soirée inaugurale, marquée notamment par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, a également été animée par le groupe Oulad Shim pour la musique aïssaouie, sous la direction du maestro Hamid Bouhlal.



A l’instar des précédentes éditions, le festival, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a rendu un vibrant hommage à quatre figures artistiques ayant largement contribué à la préservation et à la promotion des arts patrimoniaux marocains. Il s'agit de Mohamed Hamadi, membre du groupe légendaire Lamchaheb, Hamid El Qasri, figure emblématique de l’art gnaoui, Mimoun Ourhou, chanteur amazigh du Moyen Atlas, ainsi que de Hamid Bouhlal.



Outre le site archéologique de Volubilis, les activités du festival se poursuivront à Meknès et à Moulay Idriss Zerhoun, offrant au public plus de soixante soirées artistiques animées par des artistes et troupes traditionnelles du Maroc et de plusieurs pays étrangers. Cette programmation promet une véritable mosaïque de styles, de rythmes et de couleurs musicales.



Initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le festival accueille cette année des participants venus d’Espagne, du Pérou, de France, de Côte d’Ivoire et du Brésil, dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue entre les peuples.



Le Festival international des musiques traditionnelles du monde de Volubilis vise à préserver le patrimoine culturel et artistique, à protéger les trésors du patrimoine immatériel dans toutes leurs expressions créatives, ainsi qu’à promouvoir la création artistique et l’ouverture sur les cultures du monde.