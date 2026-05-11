Le musicien espagnol Antonio Arias explore les passerelles entre les sonorités andalouses et la musique gnaoua

Le musicien espagnol Antonio Arias a lancé un nouveau projet musical intitulé Mapa del Trance, une œuvre inspirée des liens culturels et musicaux entre l’Andalousie et le Maroc, fondée sur une fusion entre les sonorités andalouses et la musique gnaoua.



Fruit de plusieurs années de recherche et de collaboration avec le musicien Moncho Rodríguez, ce projet s’inscrit dans la continuité de la démarche artistique d’Antonio Arias, reconnue pour son exploration des musiques expérimentales et alternatives.



Originaire de Grenade, Antonio Arias figure parmi les principales références de la scène alternative espagnole depuis les années 1980. L’artiste a publié plus de vingt-cinq albums à travers ses collaborations avec les groupes 091 et Lagartija Nick, ainsi que ses projets en solo.

Depuis 2018, il développe le projet Mawlid, consacré à la musique gnaoua marocaine, qu’il considère comme l’une des influences fondatrices du blues.



Dans le cadre de cette nouvelle création, le musicien espagnol a réalisé en 2025 plusieurs sessions d’enregistrement dans cinq villes marocaines avec des artistes locaux, donnant naissance à Mapa del Trance. Le guembri, instrument emblématique de la musique gnaoua, y occupe une place centrale en tant que trait d’union sonore entre l’Andalousie et l’Afrique du Nord.



Le projet réunit également plusieurs artistes de renom, parmi lesquels Bachir Attar, Arafa Chaara, Khalid Sansi, Tarwa N Tiniri, Miguel Ríos et Moncho Rodríguez.

À travers cette œuvre, Antonio Arias met en lumière le dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée, à travers un voyage musical mêlant héritage traditionnel et expérimentation sonore.