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Masse monétaire : un accroissement annuel de 10% en mars 2026

Vendredi 8 Mai 2026

Masse monétaire : un accroissement annuel de 10% en mars 2026
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La masse monétaire (agrégat M3) s'est établie à 2.103,7 milliards de dirhams (MMDH) en mars 2026, enregistrant une progression annuelle de 10%, après 10,2% en février dernier, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution est le résultat principalement de la décélération de la progression des créances nettes sur l'Administration centrale de 4% à 3,1% et des avoirs officiels de réserve à 23,4% après 25,6%, ainsi que de l'accélération de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier de 5,8% à 6,3%, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

L'augmentation de M3 traduit essentiellement une décélération de la progression de la monnaie fiduciaire hors encaisses des banques à 17% et des dépôts à vue auprès des banques à 10,5%, une atténuation de la baisse des comptes à terme à 0,2%, ainsi qu'une accélération de la croissance des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires de 9,3% à 15,3%.

Par secteur institutionnel, l'évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète une quasi-stagnation de la progression des actifs monétaires des ménages à 8,2%, résultat principalement de l'accélération de la croissance de leurs dépôts à vue, de l'atténuation de la baisse de leurs dépôts à terme et de la décélération de leurs détentions en titres d'OPCVM monétaires.

Elle reflète aussi une accélération de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées à 10,8%, suite principalement à la croissance de leurs comptes à terme de 7,2%.

Libé

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Tags : accroissement annuel, mars 2026, Masse monétaire

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