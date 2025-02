L'OMC met en avant l’expérience de l'UM6P dans le développement de startups innovantes

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) continue de mettre les projecteurs sur la dynamique entrepreneuriale et d’innovation en cours au Maroc, mettant en avant l’expérience de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dans le développement de startups innovantes avec une portée continentale et globale.



Dans le dernier épisode de sa web-série "Sur les traces de l’esprit de Marrakech", réalisée en célébration du 30è anniversaire de la signature de l’accord de Marrakech en avril 1994, l’acte fondateur de l’OMC, l’animatrice de l’émission, Joo Eun Lee, emmène le téléspectateur au campus de Ben Guerir de l’UM6P, où ''l’on aide les étudiants, les chercheurs et les entrepreneurs à innover et à lancer des startups qui peuvent avoir un impact à la fois sur le Maroc et sur le marché mondial''.



“Le développement d'une startup n'est pas seulement une question d'innovation, c'est aussi une question d'accès aux marchés, d'investissement et de système de soutien adéquat”, souligne l’animatrice, notant que l’expérience de l’UM6P reflète “l'esprit de Marrakech” qui symbolise l'ouverture et la coopération mondiale, rapporte la MAP.



L'UM6P offre aux entrepreneurs une formation, une incubation et des ressources pour les aider à étendre leurs activités au-delà des frontières locales, explique-t-elle.



Et d’ajouter qu’en stimulant des partenariats internationaux et en connectant les fondateurs aux réseaux mondiaux, l'Université permet aux startups de conquérir de nouveaux marchés, d'attirer des investissements et de stimuler la croissance économique.



L’animatrice est allée à la rencontre de Yassine Laghzioui, directeur général de ''UM6P Ventures'', la branche d'investissement de l'Université, qui a rappelé que cet écosystème entrepreneurial a été lancé il y a quatre ans, avec une phase d'acculturation et de formation à l'esprit d'entreprise par le biais de l'Académie de l'entrepreneuriat et une deuxième étape consistant en des programmes de pré-incubation et d'incubation.



''Comme il n'y a pas beaucoup de sociétés de capital-risque (VC) en Afrique, nous avons décidé de créer l'une des premières sociétés de VC, qui est à un stade précoce, et qui apporte des fonds propres aux entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage (pré-revenu)'', a expliqué M. Laghzioui.



Avec les UM6P Ventures, l’Université a investi jusqu'à présent dans 27 startups. Parmi lesquelles figure “Deep Echo”, une MedTech qui a démarré à l’université en utilisant l'IA pour détecter les malformations prénatales, en construisant un produit qui va aider non seulement les Africains à avoir accès à des soins de santé de qualité, mais qui explore également la possibilité de s'implanter sur le marché américain.



L’UM6P investit également dans l'agriculture, en créant des startups spécialisées dans l’exploitation de capteurs et d’images satellites pour permettre aux agriculteurs d'améliorer leur efficacité, en vue d’améliorer l’exploitation de 60% des terres que compte l’Afrique et de résoudre le problème de la sécurité alimentaire du continent.



À l'UM6P, “la mondialisation représente une opportunité, car nous disposons des meilleurs experts du monde entier sans avoir besoin d'être dans la Silicon Valley, au MIT, dans la région de Cambridge ou à New York. Ces experts sont prêts à aider les startups africaines et ils peuvent le faire grâce à la mondialisation”, conclut l’expert.