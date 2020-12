L’OCK se rassure face au KACM

Pour le compte de la cinquième journée du Botola Pro Inwi, division 2, l’Olympique Club de Khouribga a reçu vendredi au Complexe OCP, le Kawkab de Marrakech. La rencontre s’est soldée par la victoire des Phosphatiers par deux réalisations à zéro.



Dès le coup d’envoi, stimulés par leur dernière victoire, les locaux se portent à l’attaque et exercent une pression constante sur la défense des visiteurs qui ne font que dégager les balles en catastrophe loin de leur camp. L’OCK se crée de nombreuses opportunités franches de but, ratées par manque de concentration.



Les représentants de la ville ocre sont perdus sur l’aire de jeu, tandis que les Khouribguis gagnent presque tous les duels, mais manquent de punch au finish. Ainsi, la première mi-temps se termine sur un nul vierge.



Après le repos, la physionomie du match change totalement alors on assiste à des phases de jeu attrayantes de part et d’autre. L’Olympique accélère le rythme et déstabilise la défense du Kawkab. En multipliant les attaques, les hommes de Karkach parviennent à inscrire deux buts respectivement par Zouhair El Hachimi et Seakanyeng Kabelo.



Avec ce succès, le second de la saison, l’OCK s’empare provisoirement de la cinquième place du classement, avec sept points au compteur. Le Kawkab, quant à lui, reste avant-dernier, avec seulement trois petits points dans l’escarcelle en trois matchs.



Chouaib Sahnoun