L'Inde et la Russie réaffirment leur engagement à renforcer leur "partenariat stratégique"

L'Inde et la Russie ont réaffirmé vendredi dernier leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique bilatéral, a indiqué le ministère indien des Affaires extérieures.



Lors d'un entretien téléphonique, le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine ont "examiné l'état d'avancement de l'agenda bilatéral" et réitéré leur engagement à consolider "le partenariat stratégique spécial et privilégié entre l'Inde et la Russie", a précisé le ministère dans un communiqué.



À cette occasion, M. Modi a invité M. Poutine à se rendre en Inde plus tard cette année pour le 23ème sommet annuel Inde-Russie, selon la même source. La dernière visite du chef de l'État russe en Inde remonte à décembre 2021.



Par ailleurs, M. Poutine a tenu M. Modi informé des derniers développements relatifs à la guerre en Ukraine, a relevé le communiqué, ajoutant que le chef du gouvernement indien a réaffirmé "la position constante de son pays en faveur d'un règlement pacifique du conflit".



Cet entretien téléphonique intervient après que le président américain Donald Trump, qui doit rencontrer le président russe le 15 août dans l'État américain de l'Alaska, a imposé des droits de douane très élevés à l'Inde.



Mercredi, M. Trump a annoncé une augmentation de 25% des droits de douane imposés au pays d'Asie du Sud en raison de ses achats de pétrole russe, portant ainsi le total des tarifs sur New Delhi à 50%.



Le chef de l'Exécutif américain a signé un décret officialisant cette augmentation, qui entrera en vigueur dans trois semaines. La hausse de 25% s'ajoute à un droit de douane "réciproque" de 25% annoncé la semaine dernière par les États-Unis contre l'Inde et qui prend effet jeudi.



En début de semaine dernière, M. Trump avait menacé d'augmenter les droits de douane imposés à l'Inde en raison de ses achats de pétrole russe, arguant que cela contribuait à financer la guerre en Ukraine.