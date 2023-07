L'IA change tout

Alors que les développements technologiques antérieurs ont modifié le comportement et l'apparence humaine, l'essor rapide de l'intelligence artificielle va remodeler les croyances sociales et politiques fondamentales des individus, y compris sur la nature et le rôle de l'État. L'utilisation d'armes autonomes en temps de guerre en est un bon exemple.



La marche rapide de l'intelligence artificielle ne bouleverse pas seulement les notions conventionnelles du travail. Elle modifie également l'essence de l'identité humaine. Alors que les développements technologiques précédents modifiaient le comportement et l'apparence humaine, l'IA va fondamentalement remodeler les croyances sociales et politiques fondamentales des individus, y compris sur la nature et le rôle de l'Etat.



Lors de la révolution industrielle du XIXe siècle, l'énergie mécanique - principalement alimentée par la combustion du carbone - a remplacé l'énergie humaine et animale comme source d'énergie à utiliser dans la transformation de la nature et la production de biens industriels et de consommation. Au fur et à mesure que la révolution mûrissait au XXe siècle, le dur labeur physique était laissé à un groupe de professions en diminution.



Pour avoir un aperçu de la plupart des travaux préindustriels, regardez les couvreurs, qui sont encore aujourd'hui épuisés par les éléments dans des positions physiques inconfortables et déformantes. Ils préservent au XXIe siècle ce qui était autrefois une expérience générale. Les ouvriers de l'automobile du début du XXe siècle se sont penchés sur leurs outils, ont soulevé des objets lourds et ont appliqué d'énormes quantités d'énergie. Leurs homologues du début du XXIe siècle regardent les moniteurs et suivent les robots qui ont pris en charge les lourdes tâches physiques. Comme l'économie de la sueur a disparu, les travailleurs sont devenus plus faibles, mais aussi en meilleure santé. Ceux qui veulent conserver une certaine force physique vont maintenant à la salle de sport.



La révolution des technologies de l'information a représenté une autre étape dans ce développement humain. Alors que les machines ont pris en charge davantage de tâches cognitives, les ordinateurs surveillent désormais les robots effectuant le travail physique. Avec l'élimination du travail mental (comme l'arithmétique complexe que les vendeurs avaient l'habitude d'effectuer), le même vieux schéma s'est poursuivi : de nombreuses personnes ont cessé de penser au travail et ont consacré ces énergies aux mots croisés, au sudoku ou à Wordle.



La révolution d'aujourd'hui va beaucoup plus loin, car elle affecte la façon dont l'activité collective est conceptualisée. Cette évolution est peut-être la plus claire dans l'armée, mais elle a également des implications pour la participation politique et même notre compréhension de l'autorité légitime.



Le XXe siècle a été marqué par les guerres les plus destructrices de l'histoire de l'humanité, qui ont à leur tour produit une nouvelle impulsion de démocratisation. Étant donné que les soldats et leurs familles devaient être récompensés pour leurs sacrifices, les deux guerres mondiales ont conduit à une extension de la franchise. Le libéralisme politique classique soutenait qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que les gens sacrifient leur vie pour une entité politique spécifique à moins qu'ils aient leur mot à dire en la matière.



Mais la technologie offre un moyen de court-circuiter ce processus. Partout dans le monde, on s'attend de plus en plus à ce que les populations urbaines éduquées s'engagent dans le côté brutal des affaires humaines. Considérez la Russie. Le président russe Vladimir Poutine s'est appuyé sur des groupes de mercenaires semi-autonomes, des populations périphériques et même des prisonniers pour mener sa guerre en Ukraine, car il sait que les populations de Moscou et de Saint-Pétersbourg sont physiquement et surtout psychologiquement inadaptées à la tâche.



Ce n'est pas un problème nouveau, bien sûr. Avant la Première Guerre mondiale, les commandants militaires des grands pays européens se demandaient comment ils allaient déployer de grandes armées, étant donné que la vie industrielle moderne avait rendu de nombreuses recrues physiquement inaptes au service militaire.



Aujourd'hui, les planificateurs militaires nourrissent toujours les mêmes préoccupations. En 2017, le Pentagone estimait que 71% des jeunes Américains (âgés de 17 à 24 ans) étaient inaptes au service, et depuis lors, la part est passée à 77%. Mais il possède des technologies que les générations précédentes auraient à peine pu imaginer. La guerre est prise en charge par des appareils sans pilote - tels que des drones autonomes - tout comme le travail industriel et de bureau l'était à des époques antérieures.



Pour comprendre les conséquences politiques de l'automatisation de la guerre, il suffit de considérer comment la société dans son ensemble a changé à l'ère moderne. Dans la société médiévale, les humains étaient généralement divisés en trois domaines : oratores, bellatores, laboratores - ceux qui priaient (le clergé); ceux qui ont combattu (l'aristocratie); et les autres, qui effectuaient en fait un «travail» sous forme de travail manuel.



C'est grâce à leur capacité de combat que l'aristocratie pouvait à l'origine revendiquer un pouvoir politique massif. Mais après qu'ils aient cessé de se battre et se soient retirés dans une existence de cour idiote, la légitimité de leur règne s'est évanouie dans un nuage de parfum. Avec les armées de masse qui ont suivi la Révolution française, la guerre s'est démocratisée, la politique aussi. Mais maintenant que la guerre est menée grâce à la technologie, le pouvoir s'éloigne à nouveau du peuple.



Qu'adviendra-t-il des groupes sociaux restants ? Tout comme la révolution industrielle a réduit le besoin de laboratores, la révolution de l'IA rend les humains obsolètes dans la sphère militaire. Comme les laboratores avant eux, les bellatores deviennent des machines. Restent les oratores, qui sont chargés de préserver ce qui est encore typiquement humain.



Sont-ils également vulnérables à la redondance rampante et à la destruction existentielle éventuelle aux mains de la technologie ? Craignant autant, certains critiques et leaders technologiques appellent à une «pause» sur le développement de l'IA. Mais la technologie ne s'est jamais arrêtée simplement parce que certaines personnes le voulaient.



Par Harold James

Professeur d'histoire et d'affaires internationales à l'Université de Princeton.