L’Europe du sud dans le noir et l’incertitude : Le Maroc légèrement impacté

Une panne massive d’électricité a frappé lundi plusieurs régions d’Espagne et du Portugal, suscitant une onde de choc dans les systèmes énergétiques interconnectés du sud de l’Europe. Si l’origine exacte de cette défaillance reste à ce jour indéterminée, les autorités ont rapidement exclu certaines hypothèses, notamment celles d’une cyberattaque ou d’un acte de sabotage.



« A ce stade, rien ne permet de penser qu’il s’agit d’une cyberattaque », a écrit António Costa, président du Conseil européen, dans un message diffusé sur X (anciennement Twitter), appelant à éviter toute spéculation infondée. De son côté, le distributeur espagnol d’électricité, Red Eléctrica, s’est refusé à toute hypothèse prématurée, précisant que l’incident avait débuté vers 12h30, heure de Madrid, et que le rétablissement complet du courant pourrait prendre entre six et dix heures.



Un événement d’une gravité exceptionnelle



Selon le site d’Euronews, Eduardo Prieto, responsable des opérations chez Red Eléctrica, a qualifié la situation d’«exceptionnelle et extraordinaire», soulignant qu’aucun précédent de cette ampleur n’avait été enregistré dans l’histoire récente du réseau ibérique. Cette évaluation a été partagée par Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée du climat et de l’énergie, qui n’a pas hésité à parler de «l’un des épisodes les plus graves survenus en Europe ces dernières années» en matière de gestion énergétique.



Face à l’absence d’explication immédiate, plusieurs experts ont proposé des pistes, certaines encore très spéculatives. L’une des hypothèses les plus discutées ces dernières heures concerne un phénomène rare connu sous le nom de «vibration atmosphérique induite», qui pourrait avoir provoqué des oscillations anormales dans les lignes à haute tension.



Selon un communiqué de la société portugaise REN, spécialiste de la gestion des réseaux électriques, ces vibrations auraient généré des déséquilibres de synchronisation dans les systèmes interconnectés européens, entraînant des coupures en cascade. Toutefois, REN a par la suite nuancé ses propos dans les médias portugais, affirmant qu’aucune conclusion définitive ne pouvait encore être tirée à ce stade.



Un réseau européen à la fois puissant et vulnérable



Le professeur Solomon Brown, spécialiste des systèmes d’énergie à l’Université de Sheffield, a expliqué à Euronews Next que les «vibrations atmosphériques » sont comparables à des variations locales du champ électromagnétique, semblables aux effets de certaines tempêtes solaires. «Ces perturbations peuvent provoquer des déséquilibres dans les flux électriques et perturber la synchronisation entre les réseaux», a-t-il précisé. Si ces déséquilibres ne sont pas immédiatement contrôlés par des ajustements dans la production ou la consommation d’électricité, les opérateurs peuvent être contraints d’arrêter temporairement tout ou partie du réseau pour le redémarrer progressivement, une opération délicate et longue.



Brown a également souligné que l'interconnexion des réseaux européens, bien qu’elle renforce leur résilience globale, peut paradoxalement créer des effets domino : une perturbation dans un segment peut se propager rapidement dans d’autres zones interconnectées, amplifiant les effets d’un incident initial.



Cette lecture est partagée par Onyema Nduka, maître de conférences en durabilité de l’énergie à l’Université de Londres, qui rappelle que les interconnexions reposent sur une distribution énergétique à grande échelle, les sources de production étant souvent éloignées des zones de consommation. «Cela signifie qu’un incident local peut avoir des répercussions bien au-delà de son point d’origine. En théorie, des dispositifs de secours et des redondances sont intégrés au réseau, mais leur efficacité dépend de la nature et de l’ampleur du déséquilibre », a-t-il ajouté.



La prudence reste de mise



Les autorités espagnoles, de leur côté, restent prudentes. En fin d’après-midi, le gouvernement a indiqué que toutes les ressources étaient mobilisées pour identifier l’origine du problème. «Nous n’avons toujours pas d’informations concluantes sur les causes de la coupure », a déclaré le Premier ministre Pedro Sánchez vers 19 heures, en appelant la population à ne consulter que les sources officielles d’information.



La France, également concernée par des rumeurs, a tenu à démentir toute implication d’un incendie survenu entre Narbonne et Perpignan, comme l’ont évoqué certains médias. Le gestionnaire français RTE a assuré que l’incident espagnol n’était pas lié à cet événement local.

De son côté, la Commission européenne a affirmé suivre la situation de près et maintenir un contact étroit avec les autorités espagnoles et portugaises. «Nous veillons à ce que la circulation des informations entre les acteurs concernés soit fluide et coordonnée », a déclaré l’une de ses porte-paroles.



Pourquoi le Maroc est resté à l’abri de la panne géante



Du côté du Maroc, de nombreuses interrogations ont surgi. Les Marocains, habitués aux interconnexions énergétiques avec l’Europe, se sont légitimement demandé si cette perturbation massive pouvait avoir des répercussions sur leur propre réseau électrique.

Mais la réponse des experts est rassurante : le Maroc n’a rien à craindre d’un effet domino. Comme l’explique Amin Bennouna, ingénieur et spécialiste des systèmes énergétiques au Maroc diplomatique, «la configuration technique de l’interconnexion entre le Maroc et l’Espagne rend pratiquement nul tout risque de propagation d’une panne européenne vers le réseau national ».



Une technologie qui protège : la HVDC, un rempart invisible



Cette sécurité repose sur une spécificité technique majeure : la ligne qui relie les deux pays est une interconnexion HVDC (High Voltage Direct Current), soit une liaison en courant continu haute tension. Contrairement aux interconnexions en courant alternatif, qui nécessitent une synchronisation fine et permanente entre les réseaux, le courant continu permet une dissociation complète des systèmes électriques.



«Grâce à cette technologie, le réseau marocain fonctionne de manière totalement indépendante», détaille Amin Bennouna. « Il n’est ni synchronisé avec le réseau espagnol, ni avec l’ensemble du réseau continental européen. En d’autres termes, une panne de grande ampleur, même au sein d’un réseau interconnecté européen, ne peut pas traverser le détroit de Gibraltar pour impacter le Maroc».



Le système fonctionne grâce à un dispositif complexe : des convertisseurs installés de part et d’autre de la ligne sous-marine transforment l’électricité produite en courant alternatif en courant continu pour le transport, puis la reconvertissent à l’arrivée. Cette « barrière technique », à la fois redresseur et onduleur, agit comme un filtre électromagnétique imperméable aux instabilités. « C’est un peu comme un sas énergétique », image Bennouna. «Même si l’Europe s’effondre électriquement, ce sas empêche toute contamination directe».



Une interruption des flux commerciaux, mais une réaction rapide



Si cette séparation protège contre les pannes, elle n’est pas sans conséquence. Lundi, au moment de l’incident, le Maroc importait plusieurs centaines de mégawatts d’électricité depuis l’Espagne. L’interruption automatique de la connexion a donc brutalement coupé ce flux, contraignant le système électrique marocain à s’ajuster en urgence.



Heureusement, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dispose de plusieurs leviers pour faire face à ce type de situations critiques. « Le Maroc s’est préparé à ces aléas », affirme Bennouna. « Il existe une réserve stratégique, notamment à travers des centrales de secours — turbines à gaz, groupes électrogènes — qui peuvent être mises en service en quelques minutes. » Ce maillage permet d’absorber rapidement un déficit énergétique temporaire.

Par ailleurs, des mesures de gestion de la demande peuvent être activées en parallèle, comme des appels à la réduction volontaire de la consommation, ou, en dernier recours, des délestages ciblés et momentanés pour préserver la stabilité du réseau.



Stabilité confirmée sur tout le territoire



Selon les premières évaluations, le Maroc a réussi à stabiliser son réseau en quelques heures seulement. L’ajustement rapide de la production interne, couplé à une gestion rigoureuse de la demande, a permis d’éviter une crise plus large. Aucune coupure généralisée n’a été signalée, et les perturbations observées sont restées localisées et temporaires.

«L’incident européen a certes interrompu l’importation d’énergie pendant un laps de temps, mais il n’a eu qu’un impact marginal sur la sécurité d’alimentation du pays», conclut Amin Bennouna. Un épisode qui rappelle, si besoin est, l’importance de la résilience technique dans un monde énergétique de plus en plus interconnecté … mais aussi vulnérable.



Hassan Bentaleb