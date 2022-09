L'Boulevard dévoile le programme de sa 20ème édition

Le programme de la 20ème édition de L'Boulevard, prévue du 23 septembre au 02 octobre, a été dévoilé, lundi lors d'une conférence de presse organisée à Casablanca. Après deux années d'arrêt à cause du Covid-19 qui a lourdement impacté la scène musicale au Maroc et ailleurs, les organisateurs ont choisi de mettre à l'honneur les groupes marocains pour promouvoir la créativité locale. Lors de cette édition, cinq groupes étrangers de renom prendront tout de même part à l'événement. Il s'agit des vétérans du metal polonais "Vader", le groupe togolais "Arka'n Asrafokor" qui commence à gagner du terrain sur la carte mondiale du metal, le groupe français Psykup, toujours placé sur la cime du métal français, le groupe de reggae italo-jamaïcain "Alborosie & Shengen Clan" qui a connu un succès mondial et le groupe français "L'Entourloop". A cette occasion, le directeur du festival, Merhari Mohamed, alias Momo a souligné que L'Boulevard, de retour après la crise du coronavirus, a choisi de miser sur les talents marocains qui ont souffert de la crise sanitaire du Covid, notant que le festival n'a pas pu satisfaire le nombre important des demandes des artistes locaux. Selon lui, la 20ème édition reste fidèle à la vocation du festival avec notamment le Tremplin L'Boulevard, compétition musicale qui met en avant les talents locaux, relevant que le comité de cette édition a reçu un total de 273 dossiers (220 candidatures en rap/hip-hop, 14 en rock/metal et 39 en fusion et autres musiques actuelles). Et d'ajouter que le jury a sélectionné 17 groupes et artistes venus de différentes villes du Royaume (9 en rap/hip-hop, 4 en rock/metal et 4 en fusion et autres musiques actuelles), faisant savoir que comme à l'accoutumée, la 1ère semaine du festival, prévue du 23 au 25 septembre, abritera le Tremplin L'Boulevard. Les gagnants vont jouer en première partie des concerts programmés lors de la 2ème partie du festival, du 30 septembre au 02 octobre, a-t-il ajouté, notant que le fameux groupe marocain Hoba Hoba Spirit se produira lors de la soirée de clôture du festival le 02 octobre. Pour sa part, le co-directeur du festival Hicham Bahou a souligné que le programme de cette édition est riche et diversifié avec à la clé des visites pédagogiques au profit des élèves, des ateliers au profit de six lauréats de la compétition tremplin portant sur la communication, l'expression corporelle, l'écriture, l'éclairage scénique, la fiche technique, les techniques vocales et le droit d'auteur, outre L'Pitch, espace permettant aux grands et petits d'aller à la rencontre d'actrices et d'acteurs culturels. Il a promis au public une édition pleine de surprises avec notamment les talents qui seront révélés au cours de la compétition tremplin. Prévues sur la scène du R.U.C, les soirées seront animées par une pléiade d'artistes et de groupes marocains de rap/hip-hop, rock/metal et fusion et autres. Il s'agit notamment de Deep Scar, Haoussa, Mizane, Hasba Groove, Ribab Fusion, Iguidir, L'Morphine, Dollypran, Mobydick, El Grande Toto, Hold The Breath, Betweenatna, Jubantouja, Hoba Hoba Spirit.