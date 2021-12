L'Australie poursuit sa réouverture malgré une nouvelle vague de Covid-19

L'Australie va continuer à alléger les restrictions avant Noël en dépit d'une nouvelle hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'Etat le plus peuplé du pays, ont annoncé mardi les autorités. L'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se situe Sydney, a enregistré mardi plus de 800 nouveaux cas depuis le 2 octobre en raison notamment des rassemblements organisés dans le cadre des fêtes de fin d'année. Les autorités ont affirmé que ces nouvelles contaminations n'empêcheront pas la levée, à compter de mercredi, de certaines mesures comme le port du masque en public ou l'interdiction pour les personnes non vaccinées d'entrer dans les restaurants, les bars et de prendre part à de grands événements. "Nous avons décidé (...) de vivre avec ce virus", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison, faisant référence au taux élevé de vaccination. "Ce Noël que nous nous apprêtons à passer est un cadeau que les Australiens se sont fait à eux-mêmes, grâce à la façon dont ils ont travaillé ensemble et aux mesures que nous avons mises en place", a-t-il ajouté. Après avoir longtemps poursuivi un objectif de zéro cas de Covid par une fermeture stricte des frontières et de longues périodes de confinement à Sydney et Melbourne, l'Australie continue sa réouverture des frontières intérieures et extérieures, accueillant de nouveau à partir de mercredi des migrants qualifiés et des étudiants à condition qu'ils soient vaccinés. Après un départ poussif de la campagne de vaccination, plus de 93% des Australiens de plus de 16 ans ont désormais reçu au moins une dose, et 89% en ont reçu deux. L'Australie a détecté plus de 85 cas du variant Omicron, très contagieux, depuis son apparition dans le pays. De nombreux pays occidentaux ont commencé à réintroduire des restrictions et à intensifier leur campagne de vaccination face à une augmentation des infections. Le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud Brad Hazzard s'est dit "très préoccupé" par le fait que trop peu de monde ait reçu une troisième dose tout en s'engageant à ne pas instaurer de nouveaux confinements. Annonçant un projet d'une usine de fabrication du vaccin Moderna à Melbourne, M. Morrison a insisté sur le fait que l'Australie est "mieux préparée que presque tout autre pays à affronter la situation et à continuer à vivre avec le virus". L'Australie a enregistré plus de 230.000 cas de Covid-19 et 2.113 morts pour une population de 25 millions d'habitants.