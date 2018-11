L’Atlantique en ligne de mire des experts

Le think tank panafricain OCP Policy Center prépare la septième édition de sa conférence Atlantic Dialogues (Dialogues de l’Atlantique), sous le thème: «Dynamiques de l’Atlantique: surmonter les points d’achoppement», qui aura lieu du 13 au 15 décembre prochain à Marrakech.

Dans un contexte de coopération multilatérale affaiblie par les différends commerciaux, mouvements nationalistes et inquiétudes économiques, plusieurs perturbations ont impacté négativement la coopération régionale et se sont éventuellement répercutées sur les relations entre les pays du Sud.

Ainsi, l’objectif de cette édition est d’identifier les principaux problèmes au cœur de l'agenda politique de la communauté atlantique. L’édition de cette année examinera donc les goulots d’étranglement à travers l’Atlantique, rassemblera des preuves pour créer un contre-discours et explorera des solutions pour les surmonter en confrontant les points de vue des différents panélistes des divisions Nord-Sud et Est-Ouest. La conférence Atlantic Dialogues constitue un lieu de rencontre annuel à Marrakech réunissent de hauts responsables, dirigeants d'entreprises, universitaires, personnalités influentes et acteurs de la société civile.

Elle ambitionne de renforcer le dialogue inclusif et de favoriser une coopération qui s’inscrit dans une logique de développement et de coopération Sud-Sud; en se présentant sous une plateforme d’exploration et d’échange d’idées sur la manière dont les décideurs, les chefs d'entreprise, les chercheurs, les universitaires et les autres parties prenantes peuvent contribuer à renouer des relations et des partenariats transatlantiques dans un monde en mutation rapide.