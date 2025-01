L'Atalanta privée de Lookman pendant trois semaines 

L'Atalanta Bergame sera privée de son buteur nigérian Ademola Lookman, qui s'est blessé au genou droit, pendant trois semaines, a annoncé mardi le club de Serie A. "Lookman souffre d'un traumatisme au genou droit avec atteinte du compartiment articulaire latéral", a expliqué l'Atalanta, dans un premier communiqué. Elle a ensuite indiqué que "la durée prévisible de son indisponibilité est d'environ trois semaines".



Le Nigérian, auteur d'un triplé en finale de la dernière Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, manquera au moins les trois prochaines journées de championnat avec des matches contre Torino, Vérone et Cagliari, sans oublier le quart de finale de Coupe d'Italie le 4 février contre Bologne.



Selon la presse italienne, Lookman, 27 ans, s'est blessé à l'entraînement lundi. Il a inscrit 14 buts cette saison et réalisé six passes décisives, toutes compétitions confondues.