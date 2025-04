Tour d'Europe des stades : Le Real Madrid menacé, Liverpool proche de jubiler

Sous pression du Barça, le match du Real Madrid, éliminé par Arsenal en Ligue des champions mercredi, contre Bilbao dimanche, sera l'un des moments chauds du weekend européen, qui peut s'achever sur l'officialisation du titre pour Liverpool en Premier League.



Les "Reds" peuvent sceller leur titre dès dimanche si Arsenal trébuche à Ipwich et qu'ils battent Leicester dans la foulée.



Il paraît cependant peu probable de voir les Gunners, sur un nuage depuis leur triomphe européen de mercredi chez le Real Madrid, manquer à leurs obligations face à une équipe d'Ipswich au bord de la relégation.

La bataille pour les places en Ligue des champions offre un alléchant duel entre Aston Villa (7e, 54 pts) et Newcastle (3e, 59 pts), samedi en fin de journée.



Les concurrents affichent une forme éclatante en Premier League, avec respectivement quatre et cinq succès consécutifs avant leurs retrouvailles à Villa Park.

Coincés entre eux deux, Manchester City (5e, 55 pts) et Chelsea (6e, 54 pts) se déplacent à Everton, samedi, et à Fulham, dimanche.



La 33e journée se termine lundi à Londres par une affiche entre le mal en points Tottenham, triste quinzième, et Nottingham Forest qui vient juste de perdre sa place sur le podium.



Le Real Madrid va devoir se relever de sa piteuse élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi contre Arsenal (3-0, 2-1). Et il va devoir le faire contre un coriace Athletic Bilbao, 4e (dimanche), qui l'a déjà battu cette saison, et sans sa superstar Kylian Mbappé, suspendu après son vilain geste le weekend dernier. L'attaquant pourrait d'ailleurs rater d'autres matches puisqu'il est sorti blessé contre Arsenal.



Le Real ne peut pas se permettre de faux pas, puisqu'il accuse quatre points de retard sur le FC Barcelone, qui reçoit le Celta Vigo samedi. Les hommes d'Hansi Flick ont eux aussi des comptes à rendre à leurs supporters après la difficile deuxième manche contre le Borussia Dortmund, perdue 3-1, qui n'a pas empêché cependant la qualification pour les demi-finales (match aller 4-0).

L'Atlético Madrid, largué dans la course au titre (3e, sept points derrière le Barça), se déplace à Las Palmas samedi.



Quatre jours après avoir éliminé le Bayern Munich et rallié les demi-finales de la Ligue des champions, l'Inter se rend à Bologne, l'une des équipes en forme de cette fin de saison. Si les Nerazzurri (71 pts) veulent conserver leur titre de champion, ils doivent s'imposer sur le terrain du 5e du championnat qui a remporté cinq de ses sept derniers matches.



La semaine est chargée et décisive pour l'Inter qui rêve de rééditer son triplé Serie A-Coupe d'Italie-C1 de 2010: mercredi, il recevra l'AC Milan en demi-finale retour de la Coppa Italia (aller: 0-0).



Naples (2e, 68 pts) se déplace samedi à Monza, lanterne rouge. Dans la course tout aussi indécise pour la Ligue des champions, l'Atalanta (3e) affronte l'AC Milan (9e) à San Siro dimanche, tandis que la Juventus (4e), invaincue sous la direction d'Igor Tudor, se rend chez le promu Parme.



Trois jours après son match nul à Milan contre l'Inter (2-2) et son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern lance à Heidenheim (16e et barragiste avec 22 points) samedi ses dernières forces en championnat.



La défense munichoise, privée de Dayot Upamecano et Alphonso Davies depuis la fenêtre internationale de fin mars, a encaissé 8 buts sur les cinq dernières journées de championnat, et devra retrouver un peu de stabilité pour ne pas laisser échapper le titre de champion.



A cinq matches du terme de la Bundesliga, les Munichois ont une avance de six points sur Leverkusen (69 contre 63) -et une différence générale de buts largement favorable (+54 contre +29).



Dans leur duel à distance, les hommes de Vincent Kompany et de Xabi Alonso ont un programme quasiment identique, trois matches à l'extérieur et deux à domicile. Leverkusen, qui a retrouvé son maître à jouer Florian Wirtz, termine par quatre équipes en lutte pour les places européennes contre trois pour le Bayern.