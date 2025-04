Premier League : Le sacre de Liverpool retardé

Arsenal a joué le coup à fond contre Ipswich (4-0) pour retarder dimanche le sacre de Liverpool, le leader qui a fait craquer sur le tard le relégué Leicester (1-0) grâce à son "super-sub" Trent Alexander-Arnold.



Dans les autres matches, Chelsea s'est arraché pour battre Fulham (2-1) et rester dans le Top-5, tandis que Manchester United est retombé dans ses travers domestiques contre Wolverhampton (0-1), trois jours après sa victoire magnifique contre l'OL en Ligue Europa (5-4).

Les "Reds" (79 pts) pouvaient sceller le 20e titre de leur histoire en Premier League dès dimanche en cas de défaite d'Arsenal (2e, 66 pts).



Ce scénario s'est vite effacé cependant puisque les "Gunners" ont mené 2-0 après moins de trente minutes, puis évolué en supériorité numérique peu de temps après, quand Leif Davis a écopé d'un carton rouge pour un vilain geste sur Bukayo Saka (32e).



L'ailier a été touché au talon droit mais il a poursuivi le match sans gêne apparente jusqu'à l'heure de jeu, avant d'être remplacé. Il est ensuite apparu avec une poche de glace sur le banc de touche.



"Bukayo avait un peu mal, mais ce n'est pas grave, donc c'est bon", a déclaré après-match Mikel Arteta, interrogé sur la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 29 avril.



L'entraîneur a vu son avant-centre de fortune Leandro Trossard inscrire un doublé (14e, 69e), et son milieu de terrain a fonctionné à plein régime avec Declan Rice devant la défense et Mikel Merino un cran au-dessus, une configuration qui pourrait être utilisée contre Paris.



Avec 21 points et cinq journées restantes, Ipwich ne peut lui plus espérer se maintenir, même si sa relégation n'est pas officielle. Le premier non relégable, West Ham (17e, 36 pts), compte 15 points de plus et une différence de buts bien plus favorable.

Le retour en deuxième division est totalement acté en revanche pour Leicester (19e, 18 pts), battu à l'usure par le futur champion.



Les nombreuses tentatives de Liverpool ont échoué sur les montants ou dans les gants de Mads Hermansen, jusqu'à l'entrée décisive de Trent Alexander-Arnold après un mois d'absence sur blessure.



Le "Scouser" formé à Liverpool a marqué après cinq minutes (76e, 1-0) et célébré son but de manière rageuse, torse nu devant un parcage visiteur en folie.

Son club de toujours, qu'il pourrait quitter cet été à la fin de son contrat, peut être sacré dès mercredi en cas de défaite d'Arsenal à domicile contre Crystal Palace.



Des supporters ont déjà anticipé la fête en déployant, dans les tribunes de Leicester, une bannière où était écrit "Ce n'est pas 19 pour toujours" ("It's Not Nineteen Forever"), en référence au nombre de titres collectés par Liverpool en championnat.



Les "Reds" vont bientôt égaler le record de leurs rivaux historiques du nord de l'Angleterre, Manchester United (14e, 38 pts), battus 1-0 dimanche à Old Trafford par Wolverhampton (15e, 38 pts).

"Nous avons encaissé un but sur leur seul tir. Ils ont marqué et nous avons perdu le match", a regretté l'entraîneur Ruben Amorim.



Cela fait désormais trois défaites et un match nul en quatre matches de championnat pour l'entraîneur des "Red Devils", qui n'a plus que la Ligue Europa (demi-finales contre l'Athletic Bilbao) pour espérer disputer une compétition européenne l'année prochaine.



Chelsea (5e, 57 pts) a lui ramené de Fulham une victoire renversante qui le maintient dans les cinq premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, en attendant le déplacement de Nottingham Forest (6e, 57 pts) à Tottenham.



A Craven Cottage, les "Blues" ont été rapidement menés (20e, 1-0), mais ils ont été sauvés en fin de match par des buts de Tyrique George (83e) et Pedro Neto (90e+3).

"Je pense qu'il s'agit d'un moment important de notre saison. Nous avons fait preuve de caractère. Franchement, je n'ai pas les mots", a réagi le dernier buteur.