L'Alliance atlantique après l'Afghanistan

Les relations transatlantiques ont rebondi après l'arrivée du président américain Joe Biden dans le bureau ovale. Mais la prise de contrôle rapide des talibans en Afghanistan et l'évacuation chaotique de ressortissants étrangers et d'Afghans à risque ont envenimé l'ambiance. L'inquiétude européenne face à la gestion par Biden du retrait afghan, parallèlement aux prochaines élections fédérales allemandes le 26 septembre, en fait un moment opportun pour faire le point sur l'alliance atlantique.



Quatre changements géopolitiques fondamentaux remodèlent les relations transatlantiques. Premièrement, bien que le lien transatlantique ait survécu à Donald Trump, sa présidence (et sa quasiréélection), couplée au populisme illibéral qui infecte également l'Europe, a mis à nu la fragilité de la démocratie libérale dans ses bastions historiques. Cette menace interne, plutôt que la Chine, la Russie ou l'extrémisme violent, peut constituer la plus grande menace pour la communauté transatlantique aujourd'hui.



Deuxièmement, même si l'élection de Biden a revigoré l'atlantisme, les fondements nationaux de l'internationalisme américain se sont considérablement affaiblis. Les alliés de l'OTAN perçoivent le retrait trop précipité des Etats-Unis d'Afghanistan comme un signe inquiétant que la «politique étrangère de Biden pour la classe moyenne» signifie une concentration sur le front intérieur et un repli américain continu dans le Moyen-Orient élargi. De plus, la préoccupation stratégique des Etats-Unis envers la Chine pourrait signifier moins d'attention et de ressources américaines pour l'Europe, et impliquer une attente que les Européens feront plus pour assurer leur propre sécurité.



Troisièmement, l'Union européenne a elle-même subi des changements majeurs ces dernières années. Sa cohésion interne s'est affaiblie face à la crise migratoire, au Brexit, à la pandémie de Covid-19 et à l'emprise tenace des gouvernements illibéraux en Europe centrale. Les nouvelles tensions sur la solidarité de l'UE renforcent la nécessité d'un leadership allemand, mais augmentent également la méfiance des autres vis-à-vis de l'influence démesurée de l'Allemagne.



Le quatrième changement est l'ambition stratégique de la Chine et, grâce à son initiative transnationale Belt and Road, sa portée mondiale croissante. L'alliance atlantique ne jouit plus de la domination matérielle et idéologique qu'elle avait autrefois et doit adapter ses priorités stratégiques en conséquence.



Pour préserver sa centralité et sa cohésion dans ce paysage mondial en mutation, la communauté atlantique doit poursuivre plusieurs objectifs. En priorité, il doit vaincre l'ennemi intérieur en s'attaquant aux sources sous-jacentes du populisme illibéral. Les conditions ne sont pas identiques aux Etats-Unis et en Europe, mais une conversation transatlantique sur la réduction de l'insécurité économique, la cartographie de l'avenir du travail à l'ère numérique et la récupération du Covid-19 est essentielle. Une autre grande priorité est de développer des politiques d'immigration qui répondent aux obligations morales et aux besoins économiques des Etats-Unis et de l'Europe, mais qui sécurisent également leurs frontières. Sinon, les appels nativistes continueront de gagner du terrain. Alors que le monde est en passe d'atteindre 1,5°C de réchauffement planétaire d'ici 2040, les scénarios climatiques privilégiés par l'accord de Paris glissent hors de portée. Les pays, les villes, les entreprises et les institutions financières doivent agir rapidement pour relever les défis de plus en plus urgents en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. A Building the Green Consensus, des conférenciers de renom exploreront comment les nouveaux cadres réglementaires et les finances publiques peuvent être utilisés pour accélérer les investissements du secteur privé dans la transition verte.



Quant à l'OTAN et au lien sécuritaire entre l'Amérique du Nord et l'Europe, le discours d'un rééquilibrage transatlantique doit enfin devenir réalité. Les membres européens de l'OTAN, et l'Allemagne en particulier, doivent assumer une part bien plus importante du fardeau de la défense et améliorer leur capacité et leur préparation militaires. En effet, l'Allemagne doit devenir la puissance militaire conventionnelle la plus puissante du pilier européen de l'OTAN. Les Etats-Unis resteraient l'épine dorsale militaire existentielle de l'alliance, mais ils ne dirigeraient plus le spectacle. Dans le même temps, l'importance politique de la présence de troupes américaines en Europe augmenterait, rassurant les alliés européens que plus de puissance allemande signifie plus de sécurité. Un rôle de sécurité européen plus actif va de pair avec une plus grande capacité. Alors que les Etats-Unis continuent de se retirer du Moyen-Orient élargi, les Européens – que ce soit par l'intermédiaire de l'UE ou de l'OTAN – doivent prendre une partie du mou pour aider à promouvoir la stabilité dans des points chauds tels que la Libye, la Syrie, l'Afghanistan et le Haut-Karabakh. Une Europe plus compétente et active obtiendra plus de soutien public et deviendra un partenaire plus efficace pour les Etats-Unis, renforçant ainsi la relation transatlantique. En revanche, plus l'Europe se moque des Etats-Unis, plus vite les Européens perdront confiance dans l'UE et plus vite la patience américaine s'épuisera, affaiblissant les liens transatlantiques.



Enfin, les Etats-Unis et leurs alliés européens doivent forger un front plus uni vis-à-vis de la Chine. Cela ne signifie pas que les Européens doivent se rallier à la vision de Biden d'un affrontement mondial entre démocratie et autocratie. Au contraire, ils devraient l'encourager à réduire sa rhétorique et à traiter la Chine comme un concurrent capable, et non comme un ennemi implacable. Parce que l'Europe reste un allié important, elle peut aider des Etats-Unis surchauffés à trouver la bonne combinaison de confinement et d'engagement. Mais construire un consensus transatlantique ne sera pas facile. La semaine dernière, une discorde s'est ouverte entre la France et l'administration Biden au sujet du nouveau partenariat de sécurité entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qui implique l'acquisition par l'Australie de sous-marins nucléaires aux Etats-Unis et l'annulation d'une commande en attente.



L'UE a publié un document d'orientation, «Stratégie de l'UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique», qui minimise la confrontation avec la Chine. Mais l'Europe doit rencontrer les Etats-Unis à mi-chemin en durcissant sa position envers la Chine. Certes, le découplage économique n'est pas à l'horizon. La Chine est beaucoup trop intégrée dans l'économie mondiale. Néanmoins, l'UE et les Etats-Unis doivent lutter ensemble contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine et aligner leurs politiques sur les contrôles des exportations, le rapatriement des chaînes d'approvisionnement pour les technologies sensibles et la réglementation des investissements chinois à l'étranger. Les démocraties atlantiques devraient également continuer à parler d'une seule voix concernant les droits de l'Homme en Chine. De plus, une stratégie atlantique efficace pour traiter avec la Chine nécessite des efforts conjoints américano-européens pour améliorer les relations avec la Russie. Le partenariat sino-russe actuel augmente considérablement le défi collectif qu'ils posent à l'Amérique et à l'Europe. La poursuite d'une détente mesurée avec la Russie – comme l'ont proposé les dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le président allemand Frank-Walter Steinmeier – peut aider à mettre la distance entre la Chine et la Russie. Le président Vladimir Poutine reste un interlocuteur coriace, mais il peut se réjouir de la sensibilisation occidentale, étant donné la longue histoire de tension de la Russie avec la Chine et le malaise inévitable du Kremlin d'être le partenaire junior de la Chine. L'alliance atlantique connaît une période de restauration suite aux dégâts infligés par Trump. Mais comme le montre clairement la sortie désordonnée de l'Afghanistan de l'Occident, il doit entreprendre des efforts déterminés pour se préparer aux formidables défis qui l'attendent. Par Gunther Hellmann et Charles A. Kupchan Gunther Hellmann est professeur de sciences politiques à l'université Goethe de Francfort.



Charles A. Kupchan,

chercheur principal au Council on Foreign Relations, est professeur d'affaires internationales à l'Université de Georgetow