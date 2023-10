L’Afrique au cœur de tout débat économique mondial

La tenue au Maroc des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) renforce la conviction que l’Afrique est au cœur de tout débat économique mondial, a affirmé le président de la Banque européenne d’investissement (BEI) Werner Hoyer.



"Accueillir ce rassemblement de haut niveau au Maroc, où se réunissent tous les dirigeants des banques multilatérales de développement du monde" est aussi l’occasion de montrer que "l’Afrique est un partenaire clé dans l'élaboration de solutions aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés", a précisé M. Hoyer dans une déclaration à la MAP à l’occasion de sa participation aux Assemblées de Marrakech.



Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont débuté, lundi à Marrakech, avec la participation de l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.