Managem améliore son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025

Le groupe Managem a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 2.324 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en croissance de 20% par rapport à la même période en 2024.



Cette performance s'explique principalement par la hausse des revenus liés à l'or, à l'argent et au cuivre, portée par une amélioration des cours de vente (+28% pour l'or, +35% pour l'argent et +11% pour le cuivre) et la reprise des opérations polymétalliques sur le site de Guemassa, suspendues au premier trimestre 2024 pour des travaux sur la digue parasismique, indique un communiqué de Managem.



Elle est également attribuable à l'augmentation des volumes de production de cobalt, fait savoir la même source, ajoutant que les prix ont commencé à se redresser, soutenus par la décision de la République démocratique du Congo d'en interdire l’exportation.



Concernant les investissements réalisés au cours du premier trimestre, ils s'établissent à 1.504 MDH, dont 65% ont été alloués aux travaux de construction des projets Tizert au Maroc et Boto au Sénégal, tous deux en phase finale d'achèvement. Les premières productions commerciales sont attendues au second semestre 2025, rapporte la MAP.



Managem poursuit, par ailleurs, la mise en œuvre de son plan stratégique, avec plusieurs avancées notables, dont la finalisation de la cession de la mine d'Oumejrane le 8 janvier 2025 dans le cadre de l'optimisation du portefeuille d'actifs et la conclusion d'un partenariat stratégique avec le groupe Barrick pour l'exploration aurifère au Sénégal.



Il s'agit aussi des avancées significatives sur les projets de métaux de la transition énergétique (sulfate de cobalt, sulfate de manganèse), ainsi que sur le développement du projet de gaz naturel Tendrara.



Pour ce qui est de l'endettement net, il s'établit à 11.901 MDH, en hausse de 1.629 MDH comparativement à fin 2024, reflétant l'effort d’investissement soutenu pour accompagner la stratégie de croissance.